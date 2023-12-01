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Срочная дополнительная мобилизация: до конца года в зону СВО отправят еще несколько тысяч солдат

Срочная дополнительная мобилизация: до конца года в зону СВО отправят еще несколько тысяч солдат

9111.ru

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал важное заявление, касающееся необходимого дополнительного набора людей на службу в российских войсках в зоне проведения Специальной военной операции на Украине, сообщают «Белгородские вести».

Согласно словам Андрея Воробьева, Подмосковье планирует отправить в боевую зону СВО на Украине дополнительно более 2-х тысяч граждан России, вступивших в Вооруженные силы нашей страны на добровольной основе. Чтобы исполнить вышеназванную цель, в ближайшее время будет сформирован элитный военный полк: набор людей в него будет завершен 25 декабря. Губернатор добавил, что гражданам, вступившим в новосозданный полк, будет выплачено по одному миллиону рублей. Более того, элитное подмосковное военное подразделение будет находиться на особом контроле, включая дооснащение и постоянное взаимодействие со служащими и их семьями.

Россияне, добровольно вступившие в новый полк, проходят обязательную военную подготовку: в первую очередь в учебных центрах Подмосковья, где занятия проводят инструкторы, принимавшие участия в боевых действиях. Когда комплектование военного подразделения завершится, добровольцы будут отправлены на полигон, где займутся практической частью обучения с тяжелой техникой и оружием. После прохождения всех учебных мероприятий, новобранцы отправятся в зону Спецоперации на Украине для выполнения поставленных боевых задач.

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