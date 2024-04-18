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Средство за 30 рублей отмоет все до кристального блеска: свекровь будет завидовать, а муж завалит цветами

Средство за 30 рублей отмоет все до кристального блеска: свекровь будет завидовать, а муж завалит цветами

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Мы ежемесячно приобретаем различные моющие средства: одно для кухни, другое для плиты, что существенно ударяет по нашему бюджету.

Однако мы нашли способ решить эту проблему и предлагаем вам создать универсальное средство собственными руками, которое может успешно очистить все поверхности в вашем доме.

Для изготовления этого средства вам понадобятся следующие ингредиенты: 5 столовых ложек соды и 5 столовых ложек мыла (жидкого или твердого). Тщательно смешайте эти компоненты до получения однородной массы. Затем добавьте 5 столовых ложек уксуса. Этот микс станет вашим верным помощником, который превратит ваш дом в идеально чистое место.

Например, такую пасту можно применить для чистки плиты. Просто нанесите ее на поверхность, дайте ей немного постоять, а затем смойте. Вы удивитесь результату – ваша плита засияет чистотой. Также такую смесь можно использовать для очистки чайника от жира. Нанесите пасту на губку, тщательно отчистите поверхность, и ваш чайник заблестит, будто новый. Наслаждайтесь уборкой без лишних трат!

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