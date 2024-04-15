Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Средство за 30 рублей отмоет все до блеска: свекровь будет плакать от зависти, а муж завалит цветами

Средство за 30 рублей отмоет все до блеска: свекровь будет плакать от зависти, а муж завалит цветами

Подписаться в Telegram

Ежемесячно приходится тратить деньги на различные моющие средства: одно для кухни, другое для плиты и так далее.

Это значительно сказывается на нашем бюджете. Однако мы нашли способ решить эту проблему и предлагаем вам создать универсальное средство своими руками, которое поможет эффективно очистить все поверхности в вашем доме.

Для приготовления этого средства вам понадобятся всего лишь следующие ингредиенты: 5 столовых ложек соды и 5 столовых ложек мыла (может быть как жидкое, так и твердое). Тщательно смешайте эти компоненты до получения однородной массы. Затем добавьте 5 столовых ложек уксуса. Полученная смесь станет вашим незаменимым помощником, который прекрасно справится с уборкой вашего дома.

Например, эту пасту можно использовать для очистки плиты. Просто нанесите ее на поверхность, оставьте на некоторое время, а затем смойте. Результат вас приятно удивит - ваша плита засияет свежестью. Более того, вы сможете легко избавиться от жирных пятен в чайнике. Просто нанесите пасту на губку, тщательно протрите поверхность, и ваш чайник засияет чистотой. Получайте удовольствие от уборки, не переживая о дополнительных финансовых расходах!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

Студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 ТЦ

Новости Татарстана

7 часов назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

сэс куровское

Новости Татарстана

день назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

облицовка фасада кирпичом в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Новости Татарстана

16 часов назад

В Тукаевском районе Татарстана отец и сын получили удар током

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане женщина погибла при столкновении легковушки и Камаза

Новости Татарстана

9 часов назад

Автор «Слова пацана» Роберт Гараев начал писать книгу о женских криминальных бандах
Новости Татарстана
14 часов назад

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

Новости Татарстана

7 часов назад

Инновационные ТЭНы для радиаторов отопления: современные решения для эффективного обогрева

Новости Татарстана

11 часов назад

Пожар на Малой Крыловке в Казани локализован

Новости Татарстана

12 часов назад

Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог

Новости Татарстана

14 часов назад

В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
В Казани для помощи семьям участников СВО с начала 2024 года выделили 22 млн рублей
Новости Татарстана
9 часов назад

В Казани для помощи семьям участников СВО с начала 2024 года выделили 22 млн рублей

Новости Татарстана

14 часов назад

Власти Татарстана попросили обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней

Новости Казани

день назад

В Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей

Новости Казани

день назад

В Культурном центре Пушкина в Казани прямо в стене прорубили дверь для хостела
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.