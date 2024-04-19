Средство всего за 30 рублей отмоет все до кристального блеска: свекровь будет завидовать, а муж завалит цветами

Ежемесячно нам приходится покупать разные моющие средства, например, одно для кухни, другое для плиты, что затрудняет финансовое положение.

Однако мы нашли способ справиться с этой проблемой и предлагаем вам сделать универсальное очистительное средство своими руками, которое поможет эффективно очистить все поверхности в доме.

Для приготовления этого средства нам понадобятся: 5 столовых ложек соды и 5 столовых ложек мыла (жидкого или хозяйственного). Тщательно перемешайте эти ингредиенты до получения однородной массы. Затем добавьте 5 столовых ложек уксуса. Полученная смесь станет незаменимым помощником для уборки вашего дома.

Эту пасту можно использовать, например, для чистки плиты. Нанесите ее на поверхность, оставьте на некоторое время и затем смойте. В итоге плита будет идеально чистой. Также с помощью этого средства можно очистить чайник от жира. Просто нанесите пасту на губку, тщательно протрите чайник, и он будет сверкать чистотой. Наслаждайтесь уборкой без лишних затрат!