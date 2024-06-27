Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Сразу влепят штраф: в России жильцов обязали оплачивать сомнительные суммы в платежках ЖКХ

Прокуратура одного из российских городов выступила с предупреждением для жителей, столкнувшихся с непонятными или необоснованно высокими суммами в квитанциях за ЖКХ.

aur-vesti.info

Подписаться в Telegram

Прокуратура одного из российских городов выступила с предупреждением для жителей, столкнувшихся с непонятными или необоснованно высокими суммами в квитанциях за ЖКХ.

Несмотря на участившиеся конфликты в этой сфере, ведомство настоятельно рекомендует гражданам своевременно оплачивать даже те начисления, которые вызывают у них сомнения. Об этом сообщает информационный портал Ussurmedia.

Платить нужно, но как быть с сомнениями?

По информации прокуратуры, игнорирование «спорных» платежек может привести к серьезным последствиям: от начисления пеней и штрафов до судебных исков со всеми вытекающими финансовыми издержками. Как показывает практика, в большинстве случаев суды встают на сторону управляющих компаний, а попытки жильцов доказать незаконность начислений оказываются безуспешными.

Что делать, если вы не согласны с начислениями?

1. Требуйте официального признания начислений незаконными. Обращайтесь с заявлением в управляющую компанию, добивайтесь перерасчета или предоставления документов, подтверждающих корректность расчетов.

2. Запрашивайте письменные разъяснения. Если у вас есть сомнения по отдельным пунктам квитанции, вы вправе требовать от управляющей компании письменного обоснования начислений с приложением всех необходимых документов.

3. Обращайтесь за помощью к специалистам. В случае, если урегулировать спор с управляющей компанией не удается, обратитесь за консультацией и поддержкой в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или суд.

Важность грамотного подхода

Прокуратура обращает внимание на то, что судебные решения по делам, связанным с оплатой ЖКХ, могут создавать прецеденты и влиять на толкование закона в будущем. Поэтому важно относиться к вопросам взаиморасчетов с управляющими компаниями ответственно и грамотно отстаивать свои права.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

Новости Татарстана

12 часов назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани

заказать дезинфекцию тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

преподаватель английского в Челябинске

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Новости Казани

день назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду

Новости Казани

11 часов назад

Парковка в казанском аэропорту подорожает на 20% с 1 июля

Новости Казани

день назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Татарстана

день назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ
Новости Казани
6 часов назад

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Новости Казани

7 часов назад

В ЖК «Вербный» в Казани взрослый мужчина накинулся на ребенка

Интересное в Казани

11 часов назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

Новости Татарстана

8 часов назад

В одном из корпусов элеватора в Челнах умер 36-летний рабочий

Новости Казани

9 часов назад

Изображение Александра Пушкина появилось на фасаде казанской гимназии №20
На Игры БРИКС в Казани было потрачено 1,2 млрд рублей
Новости Казани
6 часов назад

На Игры БРИКС в Казани было потрачено 1,2 млрд рублей

Новости Казани

10 часов назад

В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

Новости Казани

11 часов назад

В Казани ночью мужчина устроил стрельбу и перепугал людей

Новости Татарстана

12 часов назад

В Нижнекамске машина перевернулась и улетела в кювет
У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи
Новости Казани
7 часов назад

У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи
В КРК «Пирамида» на 36-летнего рабочего упали кирпичи
Новости Казани
8 часов назад

В КРК «Пирамида» на 36-летнего рабочего упали кирпичи