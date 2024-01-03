Сразу три доплаты к пенсии в январе: пенсионеры остолбенели от неожиданного решения

Пенсионеры получат дополнительные выплаты в январе, помимо своей обычной пенсии. Согласно информации, предоставленной пенсионным экспертом Сергеем Власовым, старшее поколение будет получать три дополнительные выплаты, которые будут распределены между несколькими категориями пенсионеров.

Также он отметил, что некоторые пожилые жители могут ожидать приятных сюрпризов следующего месяца. В первую очередь, дополнительные выплаты получат те пенсионеры, которые недавно завершили свою трудовую деятельность. Те, кто официально уволился в ноябре, скоро услышат хорошие новости.

Раньше пенсионерам приходилось ждать несколько месяцев, чтобы получить дополнительные деньги к своей пенсии, так как увеличение пенсионных выплат начиналось только через четыре месяца после увольнения. Однако, благодаря новым изменениям в системе, этот срок сократился вдвое, так как социальный фонд теперь получает информацию об увольнениях уже на следующий день.