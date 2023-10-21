Сразу три белые полосы: Глоба назвала знаки, которые обречены разбогатеть до начала зимы

Известный астролог Тамара Глоба озвучила прогноз, который обрадует три знака зодиака: до начала зимы звезды обещают им финансовые взлеты и быстрый рост в карьере, сообщил pg12.ru.

В период до начала зимы 2023 года на работе наконец-то оценят усилия и труды тельцов. Представителям данного знака зодиака звезды обещают дополнительный доход, но астролог советует тратить его рационально, например, можно погасить долги. Тельцам следует проявить свои лидерские качества и не бояться делиться своими идеями, их обязательно примут и даже поддержат.

Скорпионов до начала зимы ждут дальние деловые поездки. Также этот период - самый подходящий момент начать учиться чему-то новому. Астролог рекомендует родившимся под созвездием скорпиона быть открытыми и не сильно придирчивыми к идеям начальства, а также самим предлагать то, что давно хранят у себя в голове.

Представителям знака зодиака водолей звезды до начала зимы советуют пересмотреть взгляды на свою жизнь и окружающий мир, чтобы в них появилось больше сил и энергии. Также водолеев ожидают новые источники финансов, но для этого им нужно перестать следить за жизнью других и сосредоточиться на самих себе: не стоит переживать, что вы хуже или лучше других. Астролог рекомендует родившимся под созвездием водолея тщательно думать, прежде чем принимать решения, в противном случае они могут нажить себе проблем. Согласно прогнозу, есть вероятность, что водолеям подвернется возможность, которую ни в коем случае нельзя упускать, так как она может сделать их значительно богаче.