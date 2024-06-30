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Сражение Бога и Сатаны: схиархимандрит Иона сделал важное предсказание об СВО

Схиархимандрит Иона Одесский предвидел ряд глобальных изменений в регионе, включая военные действия. Он интерпретировал эти события как борьбу между светлыми и темными силами, считая их столкновением на духовном уровне между Богом и Сатаной.

samgood.ru

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Схиархимандрит Иона Одесский, известный как духовный столп православия на Украине, предвидел ряд глобальных изменений в регионе, включая военные действия. Он интерпретировал эти события как борьбу между светлыми и темными силами, считая их столкновением на духовном уровне между Богом и Сатаной.

Иона, проживший свои последние годы в Одессе в Свято-Успенском мужском монастыре, скончался в 2012 году в возрасте 87 лет, проведя в монашеской обители почти пять десятилетий. Незадолго до смерти он выразил убеждение, что скоро Украина испытает глубокий внутренний раскол, и на страну обрушатся тяжелые времена. События Евромайдана в ноябре 2013 года стали свидетельством начала этих предсказанных потрясений.

Иона также заявлял о неотделимости Украины и России, утверждая, что обе страны являются частью единой духовной сущности — Святой Руси. По его мнению, любые попытки разделить эти народы были провокацией внешних сил, целящихся на подрыв православных ценностей на этой территории.

Он предрекал, что конфликт между странами продлится два года и завершится появлением «русского царя». Кроме того, Иона описал три Пасхи после начала конфликта: первую как кровавую, вторую как голодную и третью — как победную. Эти пророчества вызвали разногласия среди исследователей, так как события развивались несколько иначе, и конфликт на Донбассе затянулся на многие годы.

Пророчества Ионы, переданные его духовной дочерью Марией, также включают предсказания о будущем других стран. Например, Великобритания ожидает масштабная катастрофа, Германия — два взрыва разного характера, Франция и Италия столкнутся с серией бедствий, в Греции произойдет мощное землетрясение, что приведет к духовному пробуждению страны и укреплению связей с Россией.

Старец также предрек, что важную роль в глобальных изменениях сыграет Китай, но затем он столкнется с внутренними бедствиями. По его словам, великая беда постигнет Турцию, а Грузии он советовал переосмыслить свои политические ориентиры.

Пророчества Ионы Одесского завершаются утверждением, что православные и мусульмане объединятся для борьбы со злом в Украине, что приведет Россию к новому веку процветания под защитой Богородицы, сообщает don24.

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