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· Артем Акчурин

Сработает лучше отбеливателя: достаточно добавить лишь щепотку этого чудо-средства

Сработает лучше отбеливателя: достаточно добавить лишь щепотку этого чудо-средства

lady.mail.ru

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Один из способов придания белью более белоснежного и свежего вида без применения отбеливателей — это добавление альтернативных средств прямо во время стирки. Сообщает Sevastopolmedia.

Вместо использования стандартных отбеливателей, которые могут быть дорогими или вызывать раздражение кожи, можно попробовать следующий простой метод:

Шаг 1: Подготовка белья и стиральной машины

Разделите белое белье от цветного перед стиркой. Убедитесь, что стиральная машина чиста и свободна от остатков моющих средств.

Шаг 2: Добавление альтернативного средства

Вместо отбеливателя используйте натуральные альтернативы, например, уксус или соду. Добавьте одну чашку уксуса или полчашки соды в отделение для моющего средства стиральной машины.

Шаг 3: Запуск стирки

Выберите соответствующий режим стирки и запустите машину. Уксус или сода помогут смягчить воду, улучшить действие стирального порошка, что в конечном итоге придаст вашему белью более свежий и белоснежный вид.

Шаг 4: Проверка результата

После окончания стирки оцените результат. Вы обратите внимание на более белоснежное и свежее белье благодаря этому простому, но эффективному приему.

Этот метод поможет не только достичь желаемого эффекта на белье, но и сэкономить деньги, используя доступные альтернативы промышленным отбеливателям.

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