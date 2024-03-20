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· Артем Акчурин

Сработает лучше, чем отбеливатель: достаточно добавить лишь щепотку этого чудо-средства

Сработает лучше, чем отбеливатель: достаточно добавить лишь щепотку этого чудо-средства

dzen.ru

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Один из способов придать белью более белый и свежий вид без использования отбеливателя – добавить натуральное средство прямо во время стирки. Это простой и эффективный метод, который позволит избежать использования дорогих отбеливателей, способных вызывать раздражение кожи. Сообщает Sevastopolmedia.

Шаг 1: Подготовьте белье и стиральную машину

Перед началом стирки отделите белое белье от цветного. Убедитесь, что стиральная машина чиста и не содержит остатков старого мыла или других моющих средств.

Шаг 2: Добавьте альтернативное средство

Вместо отбеливателя используйте натуральные альтернативы, такие как уксус или сода. Добавьте одну чашку уксуса или полчашки соды в отделение для моющего средства вашей стиральной машины.

Шаг 3: Запустите стирку

Выберите подходящий режим стирки и запустите машину. Уксус или сода помогут размягчить воду, улучшить действие стирального порошка и обеспечат более свежий и белоснежный результат для вашего белья.

Шаг 4: Проверьте результат

После окончания цикла стирки оцените результат. Вы обязательно заметите, что ваше белье стало более белым и свежим благодаря применению этого простого, но эффективного способа.

Этот метод поможет не только сделать белье более белоснежным, но и сэкономит ваши средства, предоставляя доступные альтернативы магазинным отбеливателям.

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