Российский депутат Андрей Гурулев высказал идею создания фейковых видеороликов о специальных операциях с участием России, в ответ на аналогичные ролики, создаваемые украинским информационно-психологическим центром. Он отметил, что 99% видеороликов, связанных с российскими военными, которые информируют о проблемах и недостатках, являются фейковыми и создаются врагом.

Гурулев подчеркнул необходимость активной работы по пропаганде семейных ценностей, достижений страны, образования и достойного образа жизни. Он заявил, что у России есть соответствующие структуры, центр управления регионом и много талантливых людей для реализации этой задачи.