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· Алина Алмакаева

«Сплошные фейки»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал ролики с передовой о недостаточном обеспечении и проблемах

«Сплошные фейки»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал ролики с передовой о недостаточном обеспечении и проблемах

Chita.R

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Российский депутат Андрей Гурулев высказал идею создания фейковых видеороликов о специальных операциях с участием России, в ответ на аналогичные ролики, создаваемые украинским информационно-психологическим центром. Он отметил, что 99% видеороликов, связанных с российскими военными, которые информируют о проблемах и недостатках, являются фейковыми и создаются врагом.

Гурулев подчеркнул необходимость активной работы по пропаганде семейных ценностей, достижений страны, образования и достойного образа жизни. Он заявил, что у России есть соответствующие структуры, центр управления регионом и много талантливых людей для реализации этой задачи.

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