"Сплошная соя": Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка

Вопрос безопасности продуктов питания стоит сегодня как никогда остро. Потребители хотят быть уверены в том, что покупают действительно качественные и безопасные продукты, а не коктейль из химических добавок. Недавнее исследование Роскачества, посвященное куриному филе, вскрыло неприятную правду об одном из популярных брендов.

В центре скандала оказалось филе без кожи цыпленка-бройлера "Мираторг", которое заняло последнюю строчку в рейтинге производителей.

Что не так с курицей от "Мираторг"?

Казалось бы, у продукта есть ряд плюсов:

Отсутствие посторонних ДНК.

Отсутствие консервантов.

Соответствие пищевой ценности заявленной.

Нормальная влажность.

Соответствие массы нетто.

Однако все эти достоинства меркнут на фоне выявленных недостатков:

Обнаружены следы антибиотиков. Это означает, что курица при жизни получала лекарственные препараты, которые могут накапливаться в мясе и попадать в организм человека.

Обнаружен хлороформ. Это вещество, которое используется в качестве растворителя и может оказывать токсичное действие на организм.

Продукт начал портиться. Это свидетельствует о нарушении условий хранения или транспортировки.

Недостатки в органолептике (вкус, запах, внешний вид).

Нарушения в маркировке.

Такие результаты исследования вызывают серьезную тревогу. Несмотря на отдельные плюсы, присутствие в курином филе "Мираторг" следов антибиотиков и хлороформа делает этот продукт потенциально опасным для здоровья.