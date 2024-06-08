"Сплошная соя": Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка
Вопрос безопасности продуктов питания стоит сегодня как никогда остро. Потребители хотят быть уверены в том, что покупают действительно качественные и безопасные продукты, а не коктейль из химических добавок. Недавнее исследование Роскачества, посвященное куриному филе, вскрыло неприятную правду об одном из популярных брендов.
В центре скандала оказалось филе без кожи цыпленка-бройлера "Мираторг", которое заняло последнюю строчку в рейтинге производителей.
Что не так с курицей от "Мираторг"?
Казалось бы, у продукта есть ряд плюсов:
Отсутствие посторонних ДНК.
Отсутствие консервантов.
Соответствие пищевой ценности заявленной.
Нормальная влажность.
Соответствие массы нетто.
Однако все эти достоинства меркнут на фоне выявленных недостатков:
Обнаружены следы антибиотиков. Это означает, что курица при жизни получала лекарственные препараты, которые могут накапливаться в мясе и попадать в организм человека.
Обнаружен хлороформ. Это вещество, которое используется в качестве растворителя и может оказывать токсичное действие на организм.
Продукт начал портиться. Это свидетельствует о нарушении условий хранения или транспортировки.
Недостатки в органолептике (вкус, запах, внешний вид).
Нарушения в маркировке.
Такие результаты исследования вызывают серьезную тревогу. Несмотря на отдельные плюсы, присутствие в курином филе "Мираторг" следов антибиотиков и хлороформа делает этот продукт потенциально опасным для здоровья.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань