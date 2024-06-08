Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

"Сплошная соя": Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка

Вопрос безопасности продуктов питания стоит сегодня как никогда остро.  Потребители хотят быть уверены в том, что  покупают  действительно качественные и безопасные продукты, а не коктейль из химических добавок.   Недавнее  исследование Роскачества, посвя

Подписаться в Telegram

Вопрос безопасности продуктов питания стоит сегодня как никогда остро. Потребители хотят быть уверены в том, что покупают действительно качественные и безопасные продукты, а не коктейль из химических добавок. Недавнее исследование Роскачества, посвященное куриному филе, вскрыло неприятную правду об одном из популярных брендов.

В центре скандала оказалось филе без кожи цыпленка-бройлера "Мираторг", которое заняло последнюю строчку в рейтинге производителей.

Что не так с курицей от "Мираторг"?

Казалось бы, у продукта есть ряд плюсов:

Отсутствие посторонних ДНК.

Отсутствие консервантов.

Соответствие пищевой ценности заявленной.

Нормальная влажность.

Соответствие массы нетто.

Однако все эти достоинства меркнут на фоне выявленных недостатков:

Обнаружены следы антибиотиков. Это означает, что курица при жизни получала лекарственные препараты, которые могут накапливаться в мясе и попадать в организм человека.

Обнаружен хлороформ. Это вещество, которое используется в качестве растворителя и может оказывать токсичное действие на организм.

Продукт начал портиться. Это свидетельствует о нарушении условий хранения или транспортировки.

Недостатки в органолептике (вкус, запах, внешний вид).

Нарушения в маркировке.

Такие результаты исследования вызывают серьезную тревогу. Несмотря на отдельные плюсы, присутствие в курином филе "Мираторг" следов антибиотиков и хлороформа делает этот продукт потенциально опасным для здоровья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Интересное в Казани

день назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

давишь клопов - воняют(картинки)

Новости Казани

день назад

Врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре

Интересное в Казани

3 дня назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

художественная гимнастика для мальчиков в Санкт-Петербурге

Новости Казани

2 часа назад

Казанец бегал и обнажался прямо на Кремлёвской дамбе

Новости Татарстана

день назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд

Новости Казани

день назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане прошли поиски нелегальных мигрантов
Новости Казани
день назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Татарстана

15 минут назад

В Лениногорске мужчина разбился насмерть, въехав в опору моста

Интересное в Казани

день назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

Новости Казани

час назад

Утверждены новые перекрытия дорог в Московском районе Казани

Новости Татарстана

час назад

Суд обязал мошенников вернуть деньги пенсионерке из Кукмора

На трассе М-12 Москва-Казань дыра
Новости Казани
день назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Казани

2 часа назад

Казанец бегал и обнажался прямо на Кремлёвской дамбе

Новости Казани

3 часа назад

В казанском зооботсаду сбежал павлин

Новости Казани

4 часа назад

В Казани задержали 14-летнего водителя питбайка
Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани