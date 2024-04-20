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Сплошная соя, ни грамма мяса: в Роскачестве назвали самые худшие марки колбасы

Сплошная соя, ни грамма мяса: в Роскачестве назвали самые худшие марки колбасы

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Эксперты роскачества приобрели разнообразные виды сервелата для тщательных лабораторных анализов, учитывая его популярность. Результаты подвели их к составлению списка марок, которые следует избегать даже при существенных скидках.

"Дмитрогорский Продукт" занял последнее место из-за обнаруженного неуказанного красителя и антибиотиков. "Стародворские колбасы" содержали куриное мясо и сою, что недопустимо. Сервелат от "Йола Агрохолдинг" также получил критику за антибиотики. "Черкизовский" был дисквалифицирован из-за антибиотиков, животного белка и ДНК птицы.

Кроме того, под наблюдение экспертов попали "Великолукский Мясокомбинат", "Атяшево", "Натуральные Продукты Малаховский", "Микоян" и "Кортлав", получившие низкие оценки.

В то же время, были выявлены марки сервелата, которые заслуживают внимания благодаря высокому качеству и вкусу:

- "Ближние Горки"
- "Клинский"
- "Ремит"
- "Велком"
- "Владимирский Стандарт"

Эти бренды рекомендованы экспертами как безопасные и качественные для покупки.

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