Эксперты роскачества приобрели разнообразные виды сервелата для тщательных лабораторных анализов, учитывая его популярность. Результаты подвели их к составлению списка марок, которые следует избегать даже при существенных скидках.

"Дмитрогорский Продукт" занял последнее место из-за обнаруженного неуказанного красителя и антибиотиков. "Стародворские колбасы" содержали куриное мясо и сою, что недопустимо. Сервелат от "Йола Агрохолдинг" также получил критику за антибиотики. "Черкизовский" был дисквалифицирован из-за антибиотиков, животного белка и ДНК птицы.

Кроме того, под наблюдение экспертов попали "Великолукский Мясокомбинат", "Атяшево", "Натуральные Продукты Малаховский", "Микоян" и "Кортлав", получившие низкие оценки.

В то же время, были выявлены марки сервелата, которые заслуживают внимания благодаря высокому качеству и вкусу:

- "Ближние Горки"

- "Клинский"

- "Ремит"

- "Велком"

- "Владимирский Стандарт"

Эти бренды рекомендованы экспертами как безопасные и качественные для покупки.