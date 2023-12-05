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Сплошная полоса везения и счастья: Тамара Глоба назвала главного везунчика конца 2023 года

Сплошная полоса везения и счастья: Тамара Глоба назвала главного везунчика конца 2023 года

krasivoe-foto.ru

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Согласно гороскопу знаменитого по всей России астролога Тамары Глобы, в конце текущего года лишь представители одного знака зодиака почувствуют, что все благословение небес и звезд направлено только на них, передает progorod33.

Родившиеся под созвездием тельца сильно удивятся, когда в ближайшее время у них начнет складываться все самым лучшим образом, и они начнут легко получать то, о чем давно мечтали.

Знак Тельца переходит в положение Юпитера, что является причиной благополучия и счастья в жизни представителей данного знака зодиака.

В любви: одиночки наконец-то встретят свою родственную душу, а те, у кого уже есть партнер, почувствуют как их любовь становиться крепче.

На работе: утомленные ноябрем тельцы почувствуют прилив сил, с помощью которого они смогут хорошо заработать. В принципе, звезды обещают, что в финансовом плане конец 2023 года будет очень удачным: тельцам вернут долги, вручат неожиданную премию или подарок, если они решат сыграть в лотерею, их и там поджидает успех, рассказала Тамара Глоба.

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