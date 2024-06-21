«Сплошная химия вместо мяса»: специалисты Роскачетсва назвали худший бренд филе цыпленка

В современном мире потребители всё чаще и внимательнее изучают состав покупаемых продуктов, особенно это касается мясной продукции.

Недавнее исследование Роскачества выявило серьёзные недостатки в курином филе бренда «Мираторг», что вызвало бурные обсуждения среди потребителей.

Какие проблемы были выявлены?

Как сообщает progoroduhta, «Мираторг» занял последнее место в рейтинге производителей куриного филе. Несмотря на ряд положительных моментов, таких как отсутствие консервантов, соответствие пищевой ценности заявленным показателям и нормальная влажность, в продукте были найдены значительные недостатки:

Присутствие антибиотиков в мясе, что поднимает вопросы о методах его выращивания и безопасности.

Обнаружение хлороформа, химического вещества, наличие которого в продуктах питания крайне нежелательно.

Продукт начал портиться, что указывает на проблемы со сроками хранения или условиями транспортировки.

Отмечены нарушения в маркировке, что может вводить потребителей в заблуждение.

Проблемы с органолептическими свойствами, включая вкус, запах и текстуру продукта.

Почему это важно?

Эти данные ставят под вопрос доверие потребителей к качеству продукции «Мираторг». Важность надлежащего контроля за качеством мясной продукции не может быть недооценена, поскольку это напрямую влияет на здоровье и благополучие потребителей.

Рекомендации для потребителей

Роскачество и эксперты рекомендуют покупателям тщательно проверять информацию о продукте перед покупкой и, возможно, рассмотреть альтернативы от других производителей, которые демонстрируют более высокие стандарты качества и безопасности.

Проблемы с куриной продукцией «Мираторг» подчеркивают важность прозрачности производственных процессов и строгости контроля качества в пищевой промышленности. Потребители имеют право знать, что они едят, и заслуживают доступа к безопасным и качественным продуктам.