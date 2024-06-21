«Сплошная химия вместо мяса»: специалисты Роскачетсва назвали худший бренд филе цыпленка
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В современном мире потребители всё чаще и внимательнее изучают состав покупаемых продуктов, особенно это касается мясной продукции.
Недавнее исследование Роскачества выявило серьёзные недостатки в курином филе бренда «Мираторг», что вызвало бурные обсуждения среди потребителей.
Какие проблемы были выявлены?
Как сообщает progoroduhta, «Мираторг» занял последнее место в рейтинге производителей куриного филе. Несмотря на ряд положительных моментов, таких как отсутствие консервантов, соответствие пищевой ценности заявленным показателям и нормальная влажность, в продукте были найдены значительные недостатки:
- Присутствие антибиотиков в мясе, что поднимает вопросы о методах его выращивания и безопасности.
- Обнаружение хлороформа, химического вещества, наличие которого в продуктах питания крайне нежелательно.
- Продукт начал портиться, что указывает на проблемы со сроками хранения или условиями транспортировки.
- Отмечены нарушения в маркировке, что может вводить потребителей в заблуждение.
- Проблемы с органолептическими свойствами, включая вкус, запах и текстуру продукта.
Почему это важно?
Эти данные ставят под вопрос доверие потребителей к качеству продукции «Мираторг». Важность надлежащего контроля за качеством мясной продукции не может быть недооценена, поскольку это напрямую влияет на здоровье и благополучие потребителей.
Рекомендации для потребителей
Роскачество и эксперты рекомендуют покупателям тщательно проверять информацию о продукте перед покупкой и, возможно, рассмотреть альтернативы от других производителей, которые демонстрируют более высокие стандарты качества и безопасности.
Проблемы с куриной продукцией «Мираторг» подчеркивают важность прозрачности производственных процессов и строгости контроля качества в пищевой промышленности. Потребители имеют право знать, что они едят, и заслуживают доступа к безопасным и качественным продуктам.
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