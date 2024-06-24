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«Сплошная химия вместо мяса»: эксперты Роскачетсва назвали худший бренд филе цыпленка

Недавнее исследование Роскачества вызвало волну возмущения среди покупателей. По его результатам, куриное филе известной марки оказалось в конце рейтинга, продемонстрировав далеко не лучшие показатели качества.

vostorg.buzz

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В наше время потребители всё придирчивее относятся к выбору продуктов, особенно мясных. Натуральность и безопасность — вот главные критерии, которыми руководствуются многие при покупке. К сожалению, не все производители готовы предложить продукцию, соответствующую этим требованиям.

Недавнее исследование Роскачества вызвало волну возмущения среди покупателей. По его результатам, куриное филе известной марки «Мираторг» оказалось в конце рейтинга, продемонстрировав далеко не лучшие показатели качества.

Что хорошего нашли эксперты?

  • Отсутствие в составе куриного филе «Мираторг» искусственных ДНК и консервантов.
  • Соответствие заявленных пищевых значений фактическим.
  • Точность указания на упаковке влажности и массы нетто продукта.

Казалось бы, неплохо? Однако обнаруженные недостатки перевешивают все плюсы.

Серьезные нарушения:

  • Обнаружение следов антибиотиков и хлороформа — веществ, которые могут нанести вред здоровью человека.
  • Признаки начальной стадии порчи, что говорит о нарушениях условий хранения и транспортировки продукции.
  • Нарушения в маркировке и органолептические проблемы (внешний вид, запах, консистенция), что свидетельствует о недобросовестности производителя.

Такие результаты вызывают серьезные опасения по поводу безопасности продукции «Мираторг». Потребители вправе ожидать от известного бренда высокого качества и ответственного отношения к делу. Остаётся надеяться, что «Мираторг» примет меры по устранению нарушений и вернёт доверие покупателей. А пока стоит обратить внимание на продукцию других производителей, которые заботятся о своей репутации и здоровье потребителей, сообщает «Про Город Ухта».

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