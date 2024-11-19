Сплошная химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше никогда не покупать

Недавняя проверка Роскачества выявило значительные проблемы с качеством и маркировкой соли, представленной на российском рынке.

Нарушения стандартов и вводящие в заблуждение маркетинговые заявления поднимают вопросы о надежности информации на упаковке и безопасности продукта. Однако важно не только разбираться в качестве соли, но и понимать её роль в жизни человека, пользу, вред, а также альтернативные способы использования.

Выявленные проблемы: качество и маркировка соли

Главная проблема заключается в том, что производители часто указывают место упаковки, а не фактическое происхождение соли. Например, на упаковке может быть написано «Произведено в Астрахани», тогда как сырье на самом деле привезено из другого региона или страны.

Еще одним нарушением является некорректная информация на упаковках. Термины вроде «без ГМО» для соли — это маркетинговый трюк, поскольку в составе хлорида натрия не может быть генетически модифицированных организмов.

Особое внимание в исследовании уделено «морской соли». Она должна быть добыта из морской воды специальными методами, однако некоторые бренды необоснованно используют этот термин для обозначения продукции, не имеющей никакого отношения к морю.

Пять брендов соли с нарушениями

В ходе проверки Роскачество выявило следующие несоответствия:

«Торговый дом Соль»

Недостаток йода.Неуместная маркировка без геномодифицированных добавок.

«Валетек»

Низкое содержание йода, не соответствующее требованиям.

«Белёк»

Превышение норм нерастворимых остатков.Несоответствие содержания йода заявленным параметрам.

«Crista»

Избыточное содержание хлорида натрия.Ошибки в упаковке.

«Салина»

Несоответствие размера гранул установленным стандартам.

Польза соли для здоровья

Соль играет важную роль в жизни человека. Она участвует в поддержании водно-солевого баланса, обеспечивает нормальную работу мышц и нервной системы. Вот основные полезные свойства соли:

Регуляция водного баланса. Натрий, содержащийся в соли, помогает поддерживать уровень жидкости в организме.

Работа нервной системы. Соль способствует передаче нервных импульсов.

Функционирование мышц. Без достаточного уровня соли мышцы теряют способность нормально сокращаться.

Йодированная соль. Помогает предотвратить дефицит йода, что особенно важно для здоровья щитовидной железы.

Вред соли: почему важно соблюдать меру

Несмотря на важность соли, её избыточное употребление может нанести вред организму:

Повышение давления. Чрезмерное потребление соли связано с риском развития гипертонии.

Задержка жидкости. Большое количество соли вызывает отеки и нагрузку на почки.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избыток соли увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Норма потребления соли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в день (примерно 1 чайная ложка). Это включает как добавленную соль, так и её содержание в готовых продуктах.

Роль соли в современной жизни

Помимо использования в кулинарии, соль имеет множество других применений:

Консервирование. Соль используется для хранения продуктов, предотвращая их порчу.

Уход за домом. Её применяют для чистки металлических поверхностей, удаления пятен и устранения неприятных запахов.

Косметология. Солевые ванны помогают снять усталость, а скрабы на основе соли очищают кожу.

Медицина. Растворы соли используют для промывания носа, горла и лечения ран.

Декор и арт. Соль применяется в создании декоративных композиций и свечей.

Советы покупателям: как выбрать качественную соль

Чтобы избежать покупки некачественного продукта, эксперты рекомендуют:

Изучать упаковку. Обратите внимание на происхождение и состав продукта.

Проверять наличие йода. Йодированная соль важна для поддержания здоровья, особенно в регионах с дефицитом йода.

Осторожно относиться к маркетинговым заявлениям. Формулировки вроде «натуральная» или «без ГМО» не всегда гарантируют высокое качество.

Прозрачность и качество — основа доверия

Результаты исследования Роскачества подчеркивают необходимость ужесточения контроля за качеством соли на российском рынке. Покупатели должны иметь доступ к достоверной информации и быть уверенными в безопасности продукта.

Соль — это неотъемлемая часть нашей жизни, от здоровья до бытовых нужд. Поэтому осознанный выбор и умеренное употребление помогут сохранить здоровье и комфорт в повседневной жизни.

