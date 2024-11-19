Сплошная химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше никогда не покупать
lihoslavl69.ru
Недавняя проверка Роскачества выявило значительные проблемы с качеством и маркировкой соли, представленной на российском рынке.
Нарушения стандартов и вводящие в заблуждение маркетинговые заявления поднимают вопросы о надежности информации на упаковке и безопасности продукта. Однако важно не только разбираться в качестве соли, но и понимать её роль в жизни человека, пользу, вред, а также альтернативные способы использования.
Выявленные проблемы: качество и маркировка соли
Главная проблема заключается в том, что производители часто указывают место упаковки, а не фактическое происхождение соли. Например, на упаковке может быть написано «Произведено в Астрахани», тогда как сырье на самом деле привезено из другого региона или страны.
Еще одним нарушением является некорректная информация на упаковках. Термины вроде «без ГМО» для соли — это маркетинговый трюк, поскольку в составе хлорида натрия не может быть генетически модифицированных организмов.
Особое внимание в исследовании уделено «морской соли». Она должна быть добыта из морской воды специальными методами, однако некоторые бренды необоснованно используют этот термин для обозначения продукции, не имеющей никакого отношения к морю.
Пять брендов соли с нарушениями
В ходе проверки Роскачество выявило следующие несоответствия:
«Торговый дом Соль»
Недостаток йода.Неуместная маркировка без геномодифицированных добавок.
«Валетек»
Низкое содержание йода, не соответствующее требованиям.
«Белёк»
Превышение норм нерастворимых остатков.Несоответствие содержания йода заявленным параметрам.
«Crista»
Избыточное содержание хлорида натрия.Ошибки в упаковке.
«Салина»
Несоответствие размера гранул установленным стандартам.
Польза соли для здоровья
Соль играет важную роль в жизни человека. Она участвует в поддержании водно-солевого баланса, обеспечивает нормальную работу мышц и нервной системы. Вот основные полезные свойства соли:
- Регуляция водного баланса. Натрий, содержащийся в соли, помогает поддерживать уровень жидкости в организме.
- Работа нервной системы. Соль способствует передаче нервных импульсов.
- Функционирование мышц. Без достаточного уровня соли мышцы теряют способность нормально сокращаться.
- Йодированная соль. Помогает предотвратить дефицит йода, что особенно важно для здоровья щитовидной железы.
Вред соли: почему важно соблюдать меру
Несмотря на важность соли, её избыточное употребление может нанести вред организму:
- Повышение давления. Чрезмерное потребление соли связано с риском развития гипертонии.
- Задержка жидкости. Большое количество соли вызывает отеки и нагрузку на почки.
- Риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избыток соли увеличивает риск инфарктов и инсультов.
Норма потребления соли
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в день (примерно 1 чайная ложка). Это включает как добавленную соль, так и её содержание в готовых продуктах.
Роль соли в современной жизни
Помимо использования в кулинарии, соль имеет множество других применений:
- Консервирование. Соль используется для хранения продуктов, предотвращая их порчу.
- Уход за домом. Её применяют для чистки металлических поверхностей, удаления пятен и устранения неприятных запахов.
- Косметология. Солевые ванны помогают снять усталость, а скрабы на основе соли очищают кожу.
- Медицина. Растворы соли используют для промывания носа, горла и лечения ран.
- Декор и арт. Соль применяется в создании декоративных композиций и свечей.
Советы покупателям: как выбрать качественную соль
Чтобы избежать покупки некачественного продукта, эксперты рекомендуют:
- Изучать упаковку. Обратите внимание на происхождение и состав продукта.
- Проверять наличие йода. Йодированная соль важна для поддержания здоровья, особенно в регионах с дефицитом йода.
- Осторожно относиться к маркетинговым заявлениям. Формулировки вроде «натуральная» или «без ГМО» не всегда гарантируют высокое качество.
Прозрачность и качество — основа доверия
Результаты исследования Роскачества подчеркивают необходимость ужесточения контроля за качеством соли на российском рынке. Покупатели должны иметь доступ к достоверной информации и быть уверенными в безопасности продукта.
Соль — это неотъемлемая часть нашей жизни, от здоровья до бытовых нужд. Поэтому осознанный выбор и умеренное употребление помогут сохранить здоровье и комфорт в повседневной жизни.
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