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Сплошная химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше никогда не покупать

Недавняя проверка Роскачества выявило значитель...

lihoslavl69.ru

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Недавняя проверка Роскачества выявило значительные проблемы с качеством и маркировкой соли, представленной на российском рынке.

Нарушения стандартов и вводящие в заблуждение маркетинговые заявления поднимают вопросы о надежности информации на упаковке и безопасности продукта. Однако важно не только разбираться в качестве соли, но и понимать её роль в жизни человека, пользу, вред, а также альтернативные способы использования.

Выявленные проблемы: качество и маркировка соли

Главная проблема заключается в том, что производители часто указывают место упаковки, а не фактическое происхождение соли. Например, на упаковке может быть написано «Произведено в Астрахани», тогда как сырье на самом деле привезено из другого региона или страны.

Еще одним нарушением является некорректная информация на упаковках. Термины вроде «без ГМО» для соли — это маркетинговый трюк, поскольку в составе хлорида натрия не может быть генетически модифицированных организмов.

Особое внимание в исследовании уделено «морской соли». Она должна быть добыта из морской воды специальными методами, однако некоторые бренды необоснованно используют этот термин для обозначения продукции, не имеющей никакого отношения к морю.

Пять брендов соли с нарушениями

В ходе проверки Роскачество выявило следующие несоответствия:

«Торговый дом Соль»

Недостаток йода.Неуместная маркировка без геномодифицированных добавок.

«Валетек»

Низкое содержание йода, не соответствующее требованиям.

«Белёк»

Превышение норм нерастворимых остатков.Несоответствие содержания йода заявленным параметрам.

«Crista»

Избыточное содержание хлорида натрия.Ошибки в упаковке.

«Салина»

Несоответствие размера гранул установленным стандартам.

Польза соли для здоровья

Соль играет важную роль в жизни человека. Она участвует в поддержании водно-солевого баланса, обеспечивает нормальную работу мышц и нервной системы. Вот основные полезные свойства соли:

  • Регуляция водного баланса. Натрий, содержащийся в соли, помогает поддерживать уровень жидкости в организме.
  • Работа нервной системы. Соль способствует передаче нервных импульсов.
  • Функционирование мышц. Без достаточного уровня соли мышцы теряют способность нормально сокращаться.
  • Йодированная соль. Помогает предотвратить дефицит йода, что особенно важно для здоровья щитовидной железы.

Вред соли: почему важно соблюдать меру

Несмотря на важность соли, её избыточное употребление может нанести вред организму:

  • Повышение давления. Чрезмерное потребление соли связано с риском развития гипертонии.
  • Задержка жидкости. Большое количество соли вызывает отеки и нагрузку на почки.
  • Риск сердечно-сосудистых заболеваний. Избыток соли увеличивает риск инфарктов и инсультов.

Норма потребления соли

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в день (примерно 1 чайная ложка). Это включает как добавленную соль, так и её содержание в готовых продуктах.

Роль соли в современной жизни

Помимо использования в кулинарии, соль имеет множество других применений:

  • Консервирование. Соль используется для хранения продуктов, предотвращая их порчу.
  • Уход за домом. Её применяют для чистки металлических поверхностей, удаления пятен и устранения неприятных запахов.
  • Косметология. Солевые ванны помогают снять усталость, а скрабы на основе соли очищают кожу.
  • Медицина. Растворы соли используют для промывания носа, горла и лечения ран.
  • Декор и арт. Соль применяется в создании декоративных композиций и свечей.

Советы покупателям: как выбрать качественную соль

Чтобы избежать покупки некачественного продукта, эксперты рекомендуют:

  • Изучать упаковку. Обратите внимание на происхождение и состав продукта.
  • Проверять наличие йода. Йодированная соль важна для поддержания здоровья, особенно в регионах с дефицитом йода.
  • Осторожно относиться к маркетинговым заявлениям. Формулировки вроде «натуральная» или «без ГМО» не всегда гарантируют высокое качество.

Прозрачность и качество — основа доверия

Результаты исследования Роскачества подчеркивают необходимость ужесточения контроля за качеством соли на российском рынке. Покупатели должны иметь доступ к достоверной информации и быть уверенными в безопасности продукта.

Соль — это неотъемлемая часть нашей жизни, от здоровья до бытовых нужд. Поэтому осознанный выбор и умеренное употребление помогут сохранить здоровье и комфорт в повседневной жизни.

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