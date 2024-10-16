Сплошная химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Недавнее исследование Роскачества, посвященное оценке качества соли, выявило серьезные несоответствия между заявлениями производителей и реальными свойствами продукта.

Эти отклонения вызвали обеспокоенность среди потребителей, которые теперь сомневаются в безопасности и надежности одного из самых распространенных продуктов на кухне.

Маркетинговые уловки: что скрывают производители?

Один из ключевых выводов анализа Роскачества связан с вводящей в заблуждение информацией о происхождении соли. Производители часто заявляют, что их продукция добывается в таких известных местах, как Крым или Астраханская область, хотя на самом деле процесс упаковки может проходить за сотни километров от указанных локаций. Например, некоторые бренды ссылаются на добычу соли в России, но фактически продукт производится за пределами страны.

Прозрачнее всех в этом плане оказались бренды «Торговый дом Соль» и «Атлантика», которые честно указывают на своё происхождение из Беларуси и Кипра соответственно. Однако многие другие компании предпочитают использовать маркетинговые приемы, включая нелепые заявления о «негмо» для соли, которая по своей природе не может содержать генетически модифицированных организмов.

Миф о «морской» соли: чем на самом деле торгуют?

Особое внимание в исследовании было уделено продуктам, помеченным как «морская соль». Настоящая морская соль добывается специальными методами из морской воды, что делает её более богатой минералами и особенной по составу. Тем не менее, некоторые производители присваивают этот статус обычной соли, добытой далеко от морских побережий. Таким образом, покупатели, выбирая «морскую соль», могут получить продукт, который фактически не имеет ничего общего с морем.

Какие бренды не соответствуют стандартам?

По итогам анализа Роскачества, несколько брендов были признаны не соответствующими государственным стандартам качества. К ним относятся:

«Валетек»

«Белёк»

«Криста»

«Салина»

Эти марки не соответствовали установленным нормативам в отношении чистоты и состава, что может негативно сказываться на качестве продукта. Важно отметить, что такие нарушения могут представлять риск для здоровья потребителей, особенно тех, кто регулярно использует соль в своем рационе.

Рекомендации для потребителей: как выбрать качественную соль?

Роскачество рекомендует россиянам обращать внимание на следующие моменты при выборе соли:

Происхождение продукта. Изучайте, где именно была добыта и упакована соль. Проверяйте, соответствует ли заявленное место добычи реальному расположению производства.

Состав и маркировка. Избегайте продукции с расплывчатыми формулировками и неясным происхождением. Если на упаковке указано «морская соль», проверьте, действительно ли она была добыта на побережье.

Избегайте необоснованных заявлений. Например, заявления о «негмо» для соли являются маркетинговым ходом, который не добавляет продукту ценности.

Нужен строгий контроль за качеством: шаг к защите потребителей

Отчет Роскачества подчеркивает важность прозрачности в пищевой промышленности и необходимость более строгого контроля за качеством продуктов питания. Недостоверные заявления на упаковках могут ввести потребителей в заблуждение и повлиять на их выбор. Поэтому требуются более четкие правила маркировки и строгие меры против производителей, нарушающих стандарты.

Безопасность и здоровье граждан — приоритет, и контроль за качеством таких повседневных продуктов, как соль, играет важную роль в поддержании благополучия нации.