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Сплошная химия, а не соль: Роскачество выявило 5 марок пищевой поваренной соли, которые лучше не покупать

Проверка Роскачества пяти популярных брендов со...

vozli.com.ua

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Недавнее исследование Роскачества подняло важный вопрос о качестве и безопасности соли на российском рынке.

Проверка пяти популярных брендов выявила значительные несоответствия между заявленными характеристиками продуктов и их реальными свойствами, что заставило задуматься о безопасности товаров, которые мы ежедневно используем.

Проблемы с происхождением и маркировкой

Одной из главных проблем, обнаруженных экспертами, стало некорректное указание места происхождения соли. Многие бренды утверждают, что их продукция добывается в определённых регионах, тогда как на самом деле информация относится лишь к месту упаковки. Это вводит покупателей в заблуждение. Особенно это касается соли из регионов Крыма, Астраханской, Иркутской и Оренбургской областей, где есть значительные природные ресурсы. Однако на упаковках многих товаров указаны другие места, что может сбивать с толку потребителей.

Некоторые производители, такие как «Торговый дом Соль» и «Atlantika», честно информируют покупателей о происхождении своей продукции из Белоруссии и Кипра. Однако другие компании прибегают к маркетинговым трюкам, такими как бессмысленные заявления вроде «без ГМО», которые совершенно не применимы к продукту, состоящему исключительно из хлорида натрия.

Вопрос о «морской» соли

Особое внимание Роскачество уделило продуктам, маркированным как «морская соль». Настоящая морская соль должна добываться специальными методами, но в ходе проверки выяснилось, что некоторые производители используют этот термин неправомерно. Соль, происходящая из регионов далеко от моря, например, из Москвы или Белоруссии, неправомерно маркируется как «морская», что вводит потребителей в заблуждение. Это ставит под сомнение добросовестность маркетинговых заявлений некоторых компаний.

Пять брендов, не прошедших проверку

Исследование Роскачества выявило пять брендов, которые не соответствуют заявленным характеристикам:

  1. «Торговый дом Соль» — было обнаружено недостаточное содержание йода, а также неправомерное заявление «без ГМО».
  2. «Валетек» — выявлены проблемы с содержанием йода, которого оказалось недостаточно.
  3. «Белёк» — нарушены стандарты по содержанию йода и нерастворимых остатков.
  4. «Crista» — зафиксировано избыточное содержание хлорида натрия, а упаковка оказалась неточной.
  5. «Салина» — размер гранул не соответствовал ГОСТу, что также повлияло на общий рейтинг продукта.

Рекомендации для потребителей

Роскачество призывает покупателей уделять больше внимания информации на упаковке с солью, тщательно проверяя указания о происхождении продукта и его характеристиках. Важно избегать товаров с неясным местом производства или сомнительными заявлениями, такими как «без ГМО» для чистого хлорида натрия.

Это исследование стало важным напоминанием о необходимости прозрачности в пищевой индустрии и усиления контроля качества продуктов, которые поступают на российский рынок. В условиях растущей конкуренции и разнообразия товаров потребители должны быть внимательными к деталям, чтобы выбирать качественные и безопасные продукты для своего здоровья.

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