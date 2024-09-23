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Сплошная химия, а не соль: Роскачество озвучило 5 марок поваренной соли, которые не нужно покупать

В сентябре 2024 года Роскачество провело исслед...

pogovorim.by

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В сентябре 2024 года Роскачество провело исследование рынка соли и обнародовало результаты, которые могут заинтересовать всех, кто ценит высокое качество продуктов. Анализ выявил, что пять марок соли в России не соответствуют принятым стандартам качества.

Эти данные подчеркивают, насколько важно внимательно подходить к выбору пищевых товаров, сообщает prochepetsk.ru.

Что стоит за проблемой?

Соль — это ключевой продукт, но её качество может значительно различаться в зависимости от места добычи и технологии производства. Роскачество установило, что многие производители вводят потребителей в заблуждение, указывая на упаковках неверную информацию о происхождении соли. Например, хотя основные источники соли находятся в Крыму и других регионах Российской Федерации, на упаковке может значиться совершенно другой регион.

Уловки маркетологов и реальность

Некоторые распространённые маркетинговые ходы включают использование фраз «без ГМО» и «морская соль». Первый термин бессмыслен в контексте хлорида натрия, так как соль сама по себе не подлежит генетической модификации. Однако производители применяют это обозначение для привлечения покупательского внимания. Также некоторые компании маркируют свою продукцию как «морскую соль», даже если она была добыта далеко от моря, что вводит в заблуждение потребителей.

Непроверенные бренды

Роскачество назвали бренды, от которых стоит держаться подальше:

— «Салина» — несоответствие состава по Госстандарту, несмотря на обещания на упаковке.
— «Торговый дом Соль» — недостаточное содержание йода и несоответствующее фактическому составу описание.
— «Валетек» — не соответствует нормам по содержанию йода.
— «Белёк» — превышение остатков, которые не растворяются, и несоответствие по йоду.
— «Криста» — завышенные показатели хлорида натрия и некорректная информация на этикетке.

Рекомендации для покупателей

Роскачество подчеркивает, что покупателям следует тщательно анализировать информацию на упаковках товаров. Внимание к таким деталям, как состав, место производства и реальное соответствие стандартам, помогает избежать приобретения некачественной продукции.

Выбор качественной соли становится всё более сложной задачей в условиях современного маркетинга и запутанной информации. Тем не менее, зная, какие бренды предлагают действительно качественный продукт и что важно учитывать подлинность информации на упаковке, можно сделать осознанный выбор. Роскачество будет продолжать информировать общество о качестве продуктов питания, чтобы помочь потребителям принимать верные решения при покупках.

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