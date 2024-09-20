Сплошная химия, а не соль: Роскачество назвало пять марок поваренной соли, которые не нужно покупать

Роскачество, занимающееся контролем качества продуктов питания, недавно завершило крупное исследование поваренной соли, представленной на рынке России.

Результаты показали, что многие бренды не соблюдают установленные нормы, вводя покупателей в заблуждение относительно происхождения и состава своей продукции, как сообщает ProChepetsk.

Маркировка и происхождение: нестыковки на этикетках

Одной из серьёзных проблем, выявленных в ходе проверки, стало неправильное указание данных о происхождении соли на упаковке. В то время как основные месторождения соли в России находятся в Крыму и других регионах, некоторые производители предпочитают указывать место фасовки, а не добычи сырья. Это создаёт путаницу для потребителей, вводя их в заблуждение о реальном качестве продукции. Например, бренды «Соль» и «Atlantika» открыто сообщают, что их сырьё поступает из Белоруссии и Кипра соответственно, в то время как другие компании скрывают истинные источники происхождения.

«Морская соль» или маркетинговый ход?

Ещё одна распространённая практика среди производителей соли — это некорректное использование термина «морская соль». На практике этот продукт должен добываться особыми методами из моря, однако некоторые производители используют данный термин для соли, происхождение которой вовсе не связано с морем. Это приводит к тому, что потребители приобретают продукт, полагая, что он обладает особыми свойствами, что в реальности может не соответствовать действительности. Роскачество рекомендует обращать внимание на подобные моменты и проверять данные на упаковке.

Какие бренды не оправдали доверия?

По итогам анализа эксперты Роскачества составили список брендов, которые нарушают заявленные стандарты. В их числе:

«Торговый дом Соль» — недостаточное содержание йода и некорректная маркировка с надписью «без ГМО».

«Валетек» — выявлен дефицит йода.

«Белёк» — несоответствие стандартам по содержанию йода и наличию нерастворимых остатков.

«Crista» — повышенное содержание хлорида натрия и ошибки в маркировке.

«Салина» — продукт не соответствует Государственным стандартам по гранулометрическому составу.

Как сделать правильный выбор при покупке соли?

Эксперты советуют тщательно изучать информацию на упаковке, особенно обращая внимание на происхождение и состав соли. Особую настороженность следует проявлять, если на упаковке присутствуют сомнительные или вводящие в заблуждение заявления, такие как «без ГМО» для соли, что является маркетинговой уловкой. Также стоит избегать продукции, которая неправомерно именуется «морской солью» без подтверждения её настоящего происхождения.

Важность качества соли для здоровья

Качество поваренной соли имеет прямое влияние на здоровье и вкус блюд, поэтому потребители должны быть особенно внимательны при выборе этого продукта. Роскачество продолжает активно следить за состоянием рынка и призывает россиян делать осознанный выбор в пользу качественных и проверенных товаров.

Таким образом, этот пример показывает, насколько важно внимательно изучать упаковку продуктов и иметь представление о происхождении продукции. Это не только способствует сохранению здоровья, но и помогает избежать покупки некачественных товаров от недобросовестных производителей.