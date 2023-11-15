Список утвержден: Министр обороны подписал приказ, относящийся к мобилизации в России

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу утвердил собственной подписью приказ, содержащий перечень заболеваний, с которыми граждане России не могут быть приняты на военную службу, сообщает «Коммерсантъ».

В приказе указано 26 пунктов медицинских противопоказаний для службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Граждане России, которые страдают ВИЧ, гепатитами B и С, сахарным диабетом 1 типа, болезнями органов дыхания, злокачественными опухолями, заболеваниями кишечника, слабым зрением, туберкулезом, а также россияне, у которых отсутствуют внутренние органы, конечности и которые перенесли тяжелые физические травмы, впоследствии затрудняющие двигательные функции суставов или обезображивающие лицо, не имеют права вступать в армию России в периоды мобилизации и военного положения, говориться в документе, размещенном в открытом онлайн-источнике правовой информации.

Добавим, что в перечне строго прописаны все пункты заболеваний, в которых уточняется с какими именно формами, видами и степенями болезней запрещено принимать на военную службу в ВС РФ.

Список, утвержденный Министерством обороны России, был разработан как дополнение к закону, позволяющему осужденным россиянам заключать контракты с Вооруженными силами Российской Федерации во время мобилизации.