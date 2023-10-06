Списки уже готовы: Сергей Шойгу подписал приказ, касающийся мобилизации и военного положения

Министр обороны Сергей Шойгу подписал новый приказ, который касается мобилизации и военного положения.

На портале правовой информации появился список заболеваний, не позволяющий проходить службу по контракту в периоды всероссийской мобилизации, военного положения и боевых действий. Его утвердил Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Опубликованный перечень информирует граждан РФ о болезнях, с которыми они могут не проходить контрактную службу в периоды чрезвычайного призыва на армейскую службу, военного положения и боевых действий. В список включены ВИЧ, болезни печени, туберкулёз, психические заболевания и отсутствие важных органов.

Добавим, что на службу в армию не берут мужчин, страдающих кожными заболеваниями, болезнями желудка, астмой, сильным искривлением позвоночника, болезнями почек, врожденным пороком сердца и другими. Чтобы получить отсрочку или же полное освобождение от службы армии, нужно пройти обязательную медицинскую комиссию в военкомате, для определения категории годности.

Напомним, что данное медобследование обязаны проходить все мужчины, получившие повестку. Даже в тех случаях, когда заболевание, не позволяющее призывать на срочную службу, давно обнаружено.

Отметим, что с 1 октября 2023 года в Российской Федерации действует призыв годных по состоянию граждан России мужского пола на срочную военную службу в возрасте от 18 до 27 лет.