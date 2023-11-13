Списки подготовлены: глава Минобороны утвердил приказ, касающийся мобилизации в России

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу согласовал и утвердил собственной подписью перечень медицинских заболеваний, с которыми граждане России не допускаются к военной службе в Вооруженных силах РФ в периоды масштабного призыва, военных положения и времени, которые объявляются и вводятся на территории нашего государства в условиях внешней агрессии или ее угрозы, сообщает progorodsamara.ru.

В список недопустимых медицинских болезней для службы в армии России вошли гепатиты B и C, сахарный диабет первого типа, туберкулез и все его типы, психологические расстройства, возникшие в результате употребления запрещенных веществ, бронхиальная астма, инсульты и их последствия. А также в перечень противопоказаний для призыва в ВС РФ по здоровью включены отсутствие конечностей разных типов, отсутствие внутренних органов, последствия травм, которые затрудняют и ограничивают движения в суставах, слабое зрение и другие.

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