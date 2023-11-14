Списки подготовлены: глава Минобороны подписал приказ, касающийся мобилизации в России

Министерство обороны Российской Федерации утвердило список заболеваний, с которыми граждане России не могут быть призваны на военную службу в ВС РФ во время объявленных в нашей стране мероприятий перевода ВС из мирного состояния в полную боевую готовность и военного положения, сообщает interfax.ru.

На портале правовой информации был опубликован документ, утвержденный подписью Министра обороны РФ Сергеем Шойгу, в котором содержиться перечень медицинских противопоказаний для набора в армию России. Согласно документу, в ВС РФ не имеют возможности служить россияне с заболеваниями органов дыхания, сердца, с психическими и поведенческими расстройствами, с затрудняющими движения перенесенными травмами, злокачественными опухолями, хроническими заболеваниями кишечника, с отсутствием пальцев на руках и других конечностей, а также с рубцами, обезображивающими лицо.

Всего в списке перечислено 26 пунктов заболеваний, запрещающих принимать на военную службу в армию России.