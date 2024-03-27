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· Ульяна Сенько

«Списки мобилизации уже готовы»: эксперты назвали три причины и вероятные сроки ее проведения

«Списки мобилизации уже готовы»: эксперты назвали три причины и вероятные сроки ее проведения

9111.ru

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В российских медиа обсуждается будущее военной операции на Украине и потенциальные решения, которые могут быть приняты в свете предстоящего президентского срока Владимира Путина.

Вопросы о возможной новой мобилизации, переговорах и стратегических изменениях на фронте волнуют общественность и экспертов.

Несмотря на распространенные слухи о новой волне мобилизации после президентских выборов, официальные лица отрицают такую возможность. Председатель комитета Госдумы по обороне, Андрей Картаполов, категорически опроверг слухи, назвав их дезинформацией от оппонентов. В прошлом Россия уже проводила частичную мобилизацию, что вызвало обеспокоенность в обществе. Нынешняя ситуация, однако, указывает на стремление властей использовать другие способы пополнения войск, например, через набор контрактников.

Ранее, в ходе конфликта, Россия провела частичную мобилизацию, призвав более 300 тысяч граждан, что вызвало напряженность в обществе. Впоследствии министерство обороны сменило стратегию, уделяя предпочтение набору контрактников. В результате, возникли предположения о возможном введении новой мобилизации, особенно в свете неопределенности относительно официального завершения предыдущей мобилизационной кампании.

Эксперты рассматривают возможные сценарии, которые могут потребовать дополнительного призыва военнослужащих, включая истощение потока добровольцев или необходимость захвата крупных городов. Однако на данный момент нет никаких подтверждений планов новой мобилизации, а распространяемая информация была опровергнута как недостоверная.

Обсуждаются также возможные сценарии, при которых могла бы потребоваться новая мобилизация, включая изменения на фронте или усиление военных действий. Эксперты выражают различные мнения о текущих и будущих военных задачах, в том числе о вероятности занятия ключевых территорий.

Тема переговоров также остается актуальной, хотя официальная позиция России и Украины в этом вопросе остается неизменной и сложной. Международное сообщество наблюдает за развитием событий, оценивая потенциал для диалога и решения конфликта.

Таким образом, вопросы о будущем военных действий на Украине, потенциальной мобилизации и возможности мирных переговоров остаются в центре внимания как в России, так и за рубежом, подчеркивая сложность и неопределенность текущей ситуации, сообщает rtvi.com.

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