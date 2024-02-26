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Спецоперация продлится дольше запланированного: Песков сделал важное заявление

Спецоперация продлится дольше запланированного: Песков сделал важное заявление

iv.sputniknews.ru

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СВО будет длиться дольше, чем планировалось, заявил Дмитрий Песков.

Высказывания пресс-секретаря главы Российской Федерации Владимира Путина Дмитрия Пескова указывают на то, что начавшаяся как противостояние Украине военная операция переросла в конфликт с западными странами, особенно с участием США и их союзников. Песков утверждает, что война против Украины теперь стала конфронтацией с коллективным западным сообществом.

По его мнению, увеличение продолжительности операции может произойти из-за этого конфликта с западными странами, однако он утверждает, что это не повлияет на общий исход событий. Это предположение означает, что несмотря на увеличение времени, затраченного на операцию, ее результат останется неизменным.

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