Дмитрий Песков заявил, что Спецоперация на Украине продлится дольше, чем изначально планировалось.

По его словам, Спецоперация, начавшаяся как противостояние Украине, превратилась в конфликт с западными странами, особенно с участием Америки и их союзников. Песков подчеркнул, что боевое столкновение с Украиной теперь стало противоборством с коллективным западным сообществом.

Он отметил, что увеличение продолжительности операции может быть обусловлено этим конфликтом с западными странами, но при этом подчеркнул, что это не повлияет на общий исход событий. По его мнению, несмотря на то что время на проведение боевых действий будет увеличено, результаты конфликта останутся неизменными.

Ранее депутат Госдумы Российской Федерации Андрей Гурулев заявил, что весь Мир сейчас находится на пороге начала третьей мировой войны, и решение конфликтов, действующих в настоящее время, мирным путем невозможно, так как все «точки невозврата пройдены», сообщает «Царьград».