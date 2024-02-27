Новости России
· Ульяна Сенько

Спецоперация на Украине продлится дольше запланированного: Песков сделал важное заявление

Спецоперация на Украине продлится дольше запланированного: Песков сделал важное заявление

Минобороны РФ

Подписаться в Telegram

Дмитрий Песков заявил, что Спецоперация на Украине продлится дольше, чем изначально планировалось.

По его словам, Спецоперация, начавшаяся как противостояние Украине, превратилась в конфликт с западными странами, особенно с участием Америки и их союзников. Песков подчеркнул, что боевое столкновение с Украиной теперь стало противоборством с коллективным западным сообществом.

Он отметил, что увеличение продолжительности операции может быть обусловлено этим конфликтом с западными странами, но при этом подчеркнул, что это не повлияет на общий исход событий. По его мнению, несмотря на то что время на проведение боевых действий будет увеличено, результаты конфликта останутся неизменными.

Ранее депутат Госдумы Российской Федерации Андрей Гурулев заявил, что весь Мир сейчас находится на пороге начала третьей мировой войны, и решение конфликтов, действующих в настоящее время, мирным путем невозможно, так как все «точки невозврата пройдены», сообщает «Царьград».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Таксист скончался в ДТП с грузовиком в Казани

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

как быстро двигаются клопы

Новости Казани

день назад

В Казани отчитались о ходе строительства новой ветки метро

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

лазерное лечение гипергидроза в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске группа мужчин пыталась открыть подъездную дверь «Нивой»

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Казани

день назад

МЧС не отдает свою территорию для строительства школы в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Казани Советский район отправил на СВО «гуманитарки» на 208,5 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Татарстанцев ждут похолодание до -24 и потепление до 3 градусов тепла
Лонгриды
4 дня назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

8 часов назад

На набережной Казанки летом откроют детский парк

Интересное в Казани

9 часов назад

Эксклюзивные вечеринки в «Party Bar»: праздник каждую неделю 

Новости Татарстана

9 часов назад

В результате пожара в Буинском районе скончались два человека

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстан придут морозы до -22 градусов
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
6 дней назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

11 часов назад

В Нижнекамске в 10 раз сократилось количество жалоб на качество воздуха

Новости Казани

12 часов назад

Строительство мусоросжигательного завода в Казани приостановлено

Новости Татарстана

12 часов назад

На благоустройство дворов в Татарстане потратили 10 млрд рублей
Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии
Интересное в Казани
6 дней назад

Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии