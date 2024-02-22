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Спецоперация может продлиться несколько дольше запланированного: Песков сделал экстренное заявление

Спецоперация может продлиться несколько дольше запланированного: Песков сделал экстренное заявление

sputnik-ossetia.ru

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Пресс-секретарь Главы Российской Федерации, Дмитрий Песков, сообщил, что начавшаяся как операция против Украины, впоследствии превратилась в противоборство с Западом. Он отметил, что хотя данный сдвиг может привести к продлению продолжительности операции, суть ее останется неизменной.

По словам Дмитрия Пескова, Спецвоенная операция на Украине, начавшаяся как противостояние с одной страной, в последующем превратилась в борьбу с Западом, которые стали непосредственно вовлечены в конфликт, именно потому СВО будет продлена. В то же время пресс-секретарь главы заявил, что затянувшееся вооруженное столкновение из-за вышеназванных причин не повлияет на финальный исход, сообщает «Интерфакс».

Ранее депутат Государственной думы РФ от Забайкальского края, а также бывший военачальник генерал-лейтенант Андрей Гурулев в интервью с телеканалом «Царьград» заявил, что весь Мир стоит на пороге третьей мировой войны, и все конфликты, которые в настоящее время происходят между странами уже невозможно решить мирным путем, прибегая к переговорам, потому что, по мнению Гурулева, точка невозврата уже пройдена.

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