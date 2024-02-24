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Спецоперация может продлиться немного дольше запланированного: Песков сделал экстренное заявление

Спецоперация может продлиться немного дольше запланированного: Песков сделал экстренное заявление

Станислав Красильников/ТАСС

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Начальная точка операции была направлена против Украины, однако по мере развития событий она претерпела метаморфозу, превратившись в противостояние с западными странами. Предвидится, что такое продолжение конфликта может привести к его продолжительному хронометражу, однако это не изменит исход событий, заявил журналистам Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ.

"Эта специальная военная операция начиналась как мера против Украины, со временем она превратилась в конфликт с коллективным Западом, в свою очередь инициировавший прямое вовлечение стран коллективного Запада в происходящий конфликт", - отметил он перед журналистами.

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