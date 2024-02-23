Спецоперация может продлиться дольше запланированного: Песков сделал экстренное заявление

Пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, заявил журналистам, что специальная военная операция, превратилась в войну с Западом. Он отметил, что это может затянуть сроки проведения операции, однако это не изменит ее хода.

Песков также указал, что страны коллективного Запада, включая США, напрямую вовлечены в данный конфликт. Он добавил, что операция может продолжаться несколько дольше, но это не повлияет на ее исход.