Спецоперация может продлиться чуть дольше запланированного: Песков сделал экстренное заявление

Операция, начавшаяся как противостояние Украине, по мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, переросла в конфликт с западными странами, что может удлинить ее продолжительность, однако не повлияет на его исход.

"Изначально специальная военная операция была задумана против Украины, со временем она превратилась в конфронтацию с коллективным западным сообществом, войну, в которую непосредственно вовлечены страны Запада под руководством США", - объявил он журналистам.