Спецоперация может продлиться чуть дольше запланированного: Песков сделал экстренное заявление
iz.ru
Операция, начавшаяся как противостояние Украине, по мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, переросла в конфликт с западными странами, что может удлинить ее продолжительность, однако не повлияет на его исход.
"Изначально специальная военная операция была задумана против Украины, со временем она превратилась в конфронтацию с коллективным западным сообществом, войну, в которую непосредственно вовлечены страны Запада под руководством США", - объявил он журналистам.
"Да, возможно, продолжительность специальной военной операции слегка увеличится, однако это не повлияет на общий ход событий", - добавил Песков.