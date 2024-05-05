Специалисты Роскачества рассказали россиянам, как правильно хранить яйца на Пасху

С наступлением Пасхи многие задаются вопросом, как сохранить пасхальные яйца не только красивыми, но и свежими. Роскачество предлагает проверенные методы, которые помогут вам дольше наслаждаться этим праздничным украшением.

Советы по сохранению свежести:

При комнатной температуре: Окрашенные яйца можно безопасно оставить при температуре ниже 20 градусов Цельсия на два дня.

В холодильнике: Чтобы сохранить яйца свежими до двух недель, рекомендуется переложить их в холодильник. Особое внимание следует уделять яйцам с трещинами — их нужно употребить в течение пяти дней и обязательно хранить в холодильнике.

Советы по варке и окрашиванию:

Избегаем трещин: Чтобы предотвратить трещины на скорлупе, Роскачество советует варить яйца на медленном огне в слегка кипящей воде.

Идеальные цвета: Для насыщенного темно-бордового цвета идеально подходит использование луковой шелухи с коричневыми яйцами. Белые яйца лучше всего окрашивать яркими красителями, которые подчеркивают чистоту и яркость цвета.

Применяя эти рекомендации от Роскачества, вы сможете не только сохранить пасхальные яйца вкусными и безопасными для употребления, но и превратить их в яркое украшение вашего праздничного стола.