Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Спят в одной кровати с козой: что скрывают супруги Джиган и Самойлова

Известная блогер и мама четверых детей Оксана С...

life.ru

Подписаться в Telegram

Известная блогер и мама четверых детей Оксана Самойлова недавно поразила своих фанатов чем-то совершенно необычным.

Её супруг, популярный рэпер Джиган, решил осуществить её давнюю мечту и подарил ей живую козу. Новый член семьи, получивший имя Мими, быстро стал любимцем как в их доме, так и среди подписчиков Самойловой в интернете.

Мими — не просто коза, а полноценный член семьи

Для Мими была организована особая атмосфера: Оксана позаботилась о комфортном и стильном проживании своего нового питомца. Козочка облачена в яркие комбинезоны и даже имеет специальные теплые наряды для прогулок. По вечерам Мими любит спать в постели своих хозяев, где Джиган нежно гладит её перед сном. Козочка также стала неотъемлемым спутником Оксаны во всех её путешествиях и поездках, что сделало её истинным компаньоном всей семьи.

Встреча Мими и интернет-сообщества

Мими быстро завоевала сердца поклонников Самойловой. Её фото и видео в социальных сетях собирают тысячи лайков и комментариев, где подписчики восхищаются не только её милым видом, но и роскошной жизнью, которую она ведет. Мемы и шутки о том, что «если ваш муж вам не подарил козу, он вам не муж», только добавляют популярности этой удивительной козочке.

Адаптация Мими к городской жизни

Джиган не просто сделал своей жене приятный сюрприз, но и продемонстрировал пример для подражания многим. Мими прекрасно адаптировалась к жизни в большом доме и активно участвует во всех домашних делах. Её диета строго контролируется, включая свежие овощи и качественные корма, что гарантирует здоровье и благополучие животного.

Семейная идиллия: осенняя фотосессия с Мими

Осенняя фотосессия семьи Самойловых, где участвовала и Мими, показала гармонию и взаимопонимание между всеми членами семьи. Фотографии с козочкой в социальных сетях Оксаны позволяют увидеть, как нежно они относятся к своему необычному питомцу и как тепло принимают все её маленькие шалости.

Подарок, который преобразил повседневность

Появление Мими в доме Самойловых является ярким примером того, как необычные подарки могут привнести новые краски в обыденную жизнь, сделав её настоящим приключением. История Мими демонстрирует, что даже обыденные моменты могут быть наполнены любовью, радостью и заботой.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

В 80 лет умер страдавший деменцией актер Николай Пархоменко

Интересное в Казани

20 часов назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов

дезинфекция тараканов в офисе москва

Новости Татарстана

7 часов назад

Ураган «Милтон» не дойдет до Республики Татарстан

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

заправка бытовых кондиционеров в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

2 часа назад

17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Новости Татарстана

день назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Казани

день назад

В Московский зоопарк из Казани привезли медведя после жалоб зоозащитников

Новости Казани

22 часа назад

В Казани хотят ввести новые ограничения на движение и парковку авто
Лонгриды
день назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроекте по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Казани

час назад

Между Казанью и Лаишево ограничат движение грузовиков

Новости Татарстана

2 часа назад

Сбер — второй крупнейший эквайер в мире

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на ремонт 11 км коммуникаций было потрачено 334 млн рублей

Новости Казани

3 часа назад

Около развязки на Мамадышском тракте 5-километровая пробка
Медведю Терпею из Казани обеспечены особые усло...
Новости Казани
2 часа назад

Медведю Терпею из Казани обеспечены особые условия в Москве

Новости Казани

5 часов назад

Источник: В Казани 20 октября пройдет репетиция светового шоу

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ предложили меры борьбы с пропагандой чайлдфри

Новости Татарстана

20 часов назад

Т2 и Московская биржа будут совместно улучшать финансовые сервисы для россиян
Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, г...
Интересное в Казани
5 дней назад

Рецепты из грузинской глубинки: рассказываем, где в Казани попробовать истинно грузинскую кухню 