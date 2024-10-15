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Спят в одной кровати с козой: что скрывают Джиган и Самойлова

Оксана Самойлова, многодетная мама и популярный...

woman.ru

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Оксана Самойлова, многодетная мама и популярный блогер, снова привлекла внимание своих поклонников необычным подарком от супруга — рэпера Джигана.

На этот раз 36-летняя Оксана получила в подарок не цветы и не ювелирные украшения, а... живую козу по имени Мими. Этот подарок моментально стал сенсацией, а коза превратилась в настоящую звезду социальных сетей.

Звезда: коза в комбинезонах и теплом уюте

С момента появления Мими в семье Самойловых, она стала настоящим членом семьи. Оксана заботливо одевает свою козочку в разноцветные комбинезоны и берет ее с собой на прогулки. На фото в соцсетях видно, что коза Мими обитает в роскошном доме, спит в хозяйской постели, а вечером Джиган заботливо гладит ее перед сном. Фанаты в шутку комментируют: «Коза Мими живет лучше, чем многие люди».

Мими не только сопровождает Оксану на прогулках, но и ездит с ней на машине, что добавляет еще больше симпатии поклонников к этому домашнему любимцу. В теплой одежде и с огромным вниманием к ее комфорту, Мими выглядит как настоящий модный питомец.

Любовь поклонников и шутки в комментариях

Поклонники семьи Самойловых активно шутят по поводу нового питомца. Комментарии вроде «Мальчики дарят букеты, мужчины — козу» или «Mood: хочу быть козой в семье Самойловых» стали новыми мемами в Интернете. Впрочем, и сама Оксана с юмором относится к этому подарку, заявляя, что коза появилась в их семье, потому что она не рожала уже больше трех лет.

Особенно трогательно выглядит привязанность Мими к Оксане. Козочка буквально считает Самойлову своей мамой и следует за ней по пятам, а если вдруг «мама» пропадает из поля зрения, Мими начинает блеять и бегать по дому в поисках хозяйки. Четверо детей пары тоже обожают новую питомицу.

Мими — главная героиня семейных фотосессий

Недавно Оксана Самойлова поделилась результатами их осенней фотосессии, где, конечно же, приняла участие и коза Мими. Фотографии с животным привлекли ещё больше внимания к блогу Оксаны, и теперь поклонники с нетерпением ждут новых фото и видео с участием необычного питомца.

Неудивительно, что Мими стала полноправным членом семьи и даже обожает шалить — недавно Оксана застала ее на кухонном столе. Однако в остальном козочка ведет себя очень прилично и получает полноценное питание: капусту, овощи и траву. Так что можно уверенно сказать, что жизнь у Мими действительно «звездная».

Коза Мими не только покорила сердца семьи Самойловых, но и стала новой любимицей многочисленных поклонников Оксаны и Джигана. Этот необычный подарок показывает, что даже самые неожиданные сюрпризы могут стать источником радости и вдохновения.

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