Спят в одной кровати с козой: что скрывают Джиган и Оксана Самойлова

Оксана Самойлова, известная блогер и многодетная мама, на днях удивила своих подписчиков необычным событием в своей жизни.

Её муж, рэпер Джиган, подарил ей живую козу, о чем Оксана мечтала уже давно. Подаренная козочка, которую назвали Мими, мгновенно стала частью семьи Самойловых и звездой их соцсетей.

Из домашнего уюта в сердца подписчиков

Мими не просто коза, а полноценный член семьи Самойловых. Оксана позаботилась о том, чтобы у нового питомца было все необходимое для комфортной и стильной жизни. Она облачила Мими в разноцветные комбинезоны и даже предусмотрела для неё теплые наряды для прогулок на свежем воздухе. Мими живет в шикарном доме, спит в хозяйской постели, и перед сном Джиган ласково гладит ее по головке. Козочка сопровождает Оксану во всех её поездках и прогулках, став настоящим компаньоном.

Реакция интернет-сообщества

Социальные сети встретили Мими с восторгом. Поклонники Оксаны с удовольствием комментируют каждый пост с участием козочки, отмечая, что Мими живет жизнью, о которой можно только мечтать. Шутки и мемы о том, что «мальчики дарят букеты, а мужчины — козу», лишь подогревают популярность Мими в интернете.

Жизнь козочки в большом городе

Неожиданный подарок Джигана оказался не только приятным сюрпризом для Оксаны, но и прекрасным примером для подражания многим. Мими полностью адаптирована к жизни в большом доме: она свободно перемещается по всем комнатам, её питание строго контролируется, включая свежие овощи и качественные корма, обеспечивая все потребности здорового питомца.

Семейная идиллия и осенняя фотосессия

Оксана недавно поделилась снимками с семейной осенней фотосессии, где приняла участие и Мими. Эти фотографии показывают, насколько гармонично новый член семьи вписался в жизнь Самойловых. Даже случайные шалости Мими, например, её пребывание на кухонном столе, встречаются семьей с улыбкой и пониманием.

Коза Мими не просто питомец, но и полноценный член семьи, который принес новые радости в жизнь Самойловых. История Мими — это пример того, как нестандартный подход к выбору подарков может превратить повседневную жизнь в настоящее приключение, наполненное любовью, заботой и весельем.