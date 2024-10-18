Спят в одной кровати с козой: что скрывают Джиган и его жена Самойлова

Оксана Самойлова, известная блогер и многодетная мама, вновь привлекла внимание пользователей соцсетей необычным подарком, который ей сделал муж, популярный рэпер Джиган.

Неделю назад Оксана поделилась со своими подписчиками радостью: Джиган подарил ей живую козу по имени Мими, о которой она давно мечтала. Теперь этот необычный питомец не просто живет в шикарном доме звездной семьи, но и стал настоящей звездой социальных сетей.

Жизнь, как у звезды

Мими быстро заняла особое место в семье Самойловых, и поклонники не перестают удивляться, как к ней относятся. Оксана даже сшила для козочки разноцветные комбинезоны, которые делает на заказ, чтобы та выглядела стильно на прогулках. Мими спит в хозяйской постели, а перед сном её заботливо гладит по головке Джиган. Питомицу также возят на машине и берут на семейные прогулки, а для холодных дней Мими обзавелась теплой одеждой.

Поклонники в восторге

Пользователи социальных сетей с юмором отреагировали на эту историю, отмечая, что коза живет, пожалуй, лучше многих людей. «То чувство, когда коза живет лучше тебя», — шутят фанаты. Ироничные комментарии сопровождают каждое новое фото и видео с участием Мими, что добавляет только больше симпатий к этому необычному домашнему животному.

Настоящий член семьи

Мими не просто стала любимицей Самойловых, она буквально не отходит от своей «мамы». Как только Оксана исчезает из поля зрения, коза начинает блеять и искать её по всему дому. Дети пары тоже в восторге от нового питомца, и каждый день с Мими превращается в приключение.

На днях Оксана Самойлова поделилась результатами осенней фотосессии, где, конечно, главной героиней стала Мими. Не обходится и без забавных происшествий: недавно хозяйка застала свою козочку на кухонном столе. Кормят Мими по всем правилам – капустой, овощами и травой, что добавляет еще больше шарма её беззаботной жизни.

Очевидно, что коза Мими стала настоящей звездой не только в доме Самойловых, но и в социальных сетях. Забавные истории о жизни этого необычного питомца продолжают покорять интернет, а пользователи ждут новых публикаций, ведь, кажется, у Мими впереди еще много приключений.