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· Алина Алмакаева

Спать и худеть: как легко активировать 3 жиросжигающих гормона и забыть про лишний вес

Спать и худеть: как легко активировать 3 жиросжигающих гормона и забыть про лишний вес

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У нас в организме существуют три гормона, способных преобразовывать жир в энергию и красоту. Активировать их не так уж сложно, как может показаться. О таком методе поделилась эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале.

Гормон роста

Название этого гормона не означает, что он исчезает у взрослых или способен заставить вас вырасти. У взрослых он отвечает за восстановление тканей и превращение жира в энергию. Как его попросить выполнять эту функцию? Просто спите. Но делайте это качественно и не менее 7 часов в сутки, а лучше 8.

Тестостерон

Этот гормон не только присущ мужчинам, он выполняет важные функции и в женском организме. Помогая набирать мышечную массу, он активно сжигает жир, накопленный на ногах, боках и других частях тела. Днем необходимо двигаться – особенно потребуются силовые упражнения, чтобы ускорить обмен веществ и сжечь жир.

Тироксин

Его можно назвать дирижером метаболизма. Правильная работа щитовидной железы подстегивает метаболизм, сжигая калории даже в состоянии покоя. Как стимулировать выработку тироксина? Нормализовать уровень йода, так как его недостаточно в современном питании. Помогут морские водоросли и рыба.

Такая простая программа запустит процесс похудения и улучшения настроения в вашем организме.

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