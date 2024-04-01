Спать и худеть: как легко активировать 3 жиросжигающих гормона и скинуть лишний вес

В нашем организме есть три гормона, способных превратить жир в энергию и красоту. Активация их работы не представляет особой сложности. Об этом сообщает эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале.

Гормон роста

Название этого гормона никак не связано с тем, что он может заставить вас расти после достижения взрослого возраста. Взрослым людям гормон роста необходим для регенерации тканей. Он превращает жировые отложения в энергию. Как его активировать? Просто спите. Но спите качественно, минимум 7-8 часов в сутки.

Тестостерон

Этот гормон известен как мужской, но его функции также важны для женщин. Тестостерон способствует наращиванию мышечной массы и активному сжиганию жира на ногах, боках и других частях тела. Чтобы его стимулировать, необходимо активно двигаться днём, предпочтительны силовые тренировки, что ускорит обмен веществ и поможет расплавить жир.

Тироксин

Этот гормон называют "дирижёром метаболизма". Правильное функционирование щитовидной железы повышает скорость обмена веществ, сжигая калории даже в состоянии покоя. Чтобы стимулировать работу тироксина, важно поддерживать нормальный уровень йода — при современном питании его часто не хватает. Рыба и морские водоросли помогут в этом.

Эта простая программа активизирует процесс снижения веса и улучшения настроения в вашем организме.