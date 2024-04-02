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· Ульяна Сенько

«Создадим каждому профиль»: в России хотят тщательнее следить за мигрантами

«Создадим каждому профиль»: в России хотят тщательнее следить за мигрантами

howtobecome.ru

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Россия внедряет цифровые профили для трудовых мигрантов в рамках усовершенствования системы контроля на рынке труда.

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов объявил о планах создания электронных профилей, которые будут фиксировать ключевую информацию о каждом мигранте, прибывшем в страну для работы.

Эти цифровые профили позволят отслеживать местонахождение мигрантов, сроки их разрешительных документов, адреса проживания и историю занятости. Любые перемены в статусе работы или места жительства мигранта будут моментально фиксироваться в системе.

Неверов подчеркнул важность внимательного и продуманного подхода к реализации этой инициативы, указывая на ее значимость как для обеспечения общественной безопасности, так и для защиты прав мигрантов. Предложение будет детально обсуждаться, учитывая все аспекты и потенциальные последствия для рынка труда, сообщает PRIMPRESS.

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