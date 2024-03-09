Совсем без пальмы, только сливки: Росконтроль рассказал про лучшее сливочное масло

Специалисты Росконтроля представили отчет о сливочном масле, которое было признано лучшим на отечественном рынке.

Этот продукт отличается тем, что в его составе содержатся исключительно чистые сливки, без каких-либо посторонних добавок. Производители данных брендов не стали экономить на качественном сырье, как сообщает PRIMPRESS.

По мнению экспертов, сливочное масло считается уникальным и очень полезным для здоровья, так как оно богато необходимыми организму элементами. Однако его положительные свойства проявляются полностью лишь в случае натурального происхождения, то есть если оно изготовлено из натурального коровьего молока.

Последние исследования Росконтроля показывают, что подделок сливочного масла на прилавках магазинов все еще присутствует в значительном количестве. Многие производители используют немолочные жиры при изготовлении продукции, что позволяет им экономить до 300 рублей с одного килограмма готового продукта.

Тем не менее, на рынке также представлено много высококачественного масла. Специалисты составили топ-5 брендов, которым можно доверять без опасений столкнуться с подделкой. Среди них выделяются «Экомилк», «Вкуснотеево», «Брест-Литовск», «Лакомо» и Anchor 82%, которые соответствуют ГОСТу и признаны экспертами наивысшего качества за свой чистый и полезный состав.