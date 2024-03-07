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Совсем без пальмы, там 100% сливки: Росконтроль рассказал про лучшее сливочное масло

Совсем без пальмы, там 100% сливки: Росконтроль рассказал про лучшее сливочное масло

mnogoblock.ru

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Сливочное масло - неотъемлемая часть кулинарии многих стран мира. Но как выбрать самое лучшее среди разнообразных предложений на рынке?

Росконтроль провел исследование, чтобы выявить лучшее сливочное масло, и результаты могут удивить.

Натуральность и качество - важные критерии

При оценке сливочного масла, эксперты Росконтроля уделяли внимание нескольким важным аспектам. Во-первых, натуральность продукта. Лучшее сливочное масло должно состоять на 100% из сливок, без добавления растительных жиров или других вредных ингредиентов. Во-вторых, важен вкус и аромат масла, а также его текстура.

Лучшее сливочное масло по версии Росконтроля

По результатам исследования, Росконтроль выявил лучшее сливочное масло от брендов «Экомилк», «Вкуснотеево», «Брест-Литовск», «Лакомо» и Anchor 82%, которое соответствует всем вышеупомянутым критериям. Этот продукт отличается не только натуральностью и высоким качеством, но и приятным вкусом и ароматом. Благодаря тщательному отбору сливок и процессу производства, это сливочное масло станет незаменимым ингредиентом в ваших кулинарных шедеврах.

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