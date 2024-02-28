Совсем без кофеина, сплошная бурда: назван кофе, который не стоит брать даже по акции

В результате проведенного актуального исследования растворимого кофе, эксперты Росконтроля выступили с предупреждением, с целью защиты российских потребителей от возможных мошеннических действий.



При анализе данного напитка, основное внимание было уделено сублимированным маркам, которые приобретают все большую популярность благодаря своей простоте в приготовлении - для их приготовления необходима лишь горячая вода.





Интересно, что несмотря на широко распространенное мнение о том, что растворимый кофе не имеет ничего выдающегося, результаты исследования подтвердили равнозначность сублимированного кофе по качеству с молотым. Однако, для достижения подлинного наслаждения вкусом этого напитка, необходимо использование высококачественного сырья при его производстве.В результате лабораторных анализов было выделено несколько наиболее выдающихся марок, которые эксперты признали лучшими в своей области. Среди них можно упомянуть такие известные бренды, как "Jardin", "Jacobs", "Nescafe", "Ambassador Platinum", а также российские продукты "Московская кофейня на паях" и "Черная Карта".Тем не менее, были обнаружены недобросовестные образцы. Марки "Italica", "Фаворит" и "MacCoffee Favorite" использовали растительное сырье, которое отличается от натурального кофе, сообщает "Primpress"