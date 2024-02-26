Совсем без кофеина, просто муть: в Роскачестве назвали марки чая, которые не стоит брать даже по акции

В результате проведенной проверки, специализированный центр росконтроля, объединяющий потребителей, опубликовал специальный список марок чая, которые не рекомендуется покупать из-за серьезных нарушений качества.



Лабораторный анализ нескольких известных брендов чая, продаваемых в супермаркетах, выявил значительные нарушения качества зеленого и черного чая. Например, марка черного чая под названием "globus" была включена в черный список из-за обнаруженной плесени среди листьев данного сорта чая. Микроскопическое исследование упаковки подтвердило наличие данного нарушения.



Аналогичные проблемы также обнаружены у пакетированного зеленого чая бренда "basilur", который также попал в список нежелательных продуктов. Эксперты сообщили, что содержание плесени в данном чае превышает нормативы в 15 раз, а заваренный чай имеет неприятный привкус. В связи с этим, данный продукт получил самую низкую оценку в своей категории.В целом, эксперты росконтроля отметили, что обнаружение плесени может происходить в чаях различных производителей. Однако заваривание чая горячей водой обычно может устранить негативное воздействие плесени на организм. В данном же случае количество плесени превышает норму в два раза, поэтому обычный способ заваривания чая может быть бесполезным для устранения данного опасного вещества.