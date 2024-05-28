Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Шоу начинается: синоптики рассказали об аномальном лете 2024 года

Специалисты  предупреждают:  это лето  не порадует стабильностью. 

Подписаться в Telegram

Специалисты предупреждают: это лето не порадует стабильностью. Нас ожидает калейдоскоп погодных сюрпризов, от изнуряющей жары до проливных дождей и гроз.

Главный виновник погодных качелей - Тихий океан. Необычно высокая температура его вод уже сказывается на климате всей планеты, и Россия не исключение.

Июнь порадует теплом, но ненадолго: столбики термометров в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке поднимутся выше 30 градусов. Особенно жаркая погода ожидается на Дальнем Востоке - сказывается близость разогретого океана.

Июль принесет с собой прохладу и дожди.Резкая смена погоды может нарушить планы любителей пляжного отдыха и путешествий.

Август станет месяцем гроз и ураганов. Стихия проявит себя не только на юге страны, но и в центральных и других регионах.

Специалисты рекомендуют внимательно следить за прогнозами погоды и быть готовыми к любым сюрпризам, которые может преподнести это лето.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Новости Татарстана

час назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

клопы в квартире откуда

Новости Татарстана

19 часов назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Новости Татарстана

день назад

Загс назвал самые редкие и необычные имена, которые казанцы дают своим детям

аренда холодильных витрин в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане появится первая сельская агломерация

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 мая в ДТП погиб 53-летний водитель Audi

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане пять вузов получат гранты на 411 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается жара до 26 градусов
Лонгриды
17 часов назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

Новости Татарстана

32 минуты назад

В Татарстане майские заморозки нанесли посевам ущерб на 113 млн рублей

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 28 мая водители автобусов №18 и 30 устроили драку

Новости Татарстана

18 часов назад

Казанская команда УНИКС сыграет с ЦСКА 28 мая

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град
В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик
Новости Казани
2 часа назад

В казанском метро из-за сбоя блокировки электровагонов поезд отправили в тупик

Новости Татарстана

23 часа назад

37-летний зеленодолец лишился сбережений из-за лжеброкеров и псевдоюриста

Новости Татарстана

23 часа назад

Остались следы крови: в Юдино напали на 32-летнего мужчину на детской площадке

Новости Татарстана

день назад

На казанских блогеров Аделину и Алину 27 мая написали заявление в полицию
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения