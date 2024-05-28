Шоу начинается: синоптики рассказали об аномальном лете 2024 года
Специалисты предупреждают: это лето не порадует стабильностью. Нас ожидает калейдоскоп погодных сюрпризов, от изнуряющей жары до проливных дождей и гроз.
Главный виновник погодных качелей - Тихий океан. Необычно высокая температура его вод уже сказывается на климате всей планеты, и Россия не исключение.
Июнь порадует теплом, но ненадолго: столбики термометров в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке поднимутся выше 30 градусов. Особенно жаркая погода ожидается на Дальнем Востоке - сказывается близость разогретого океана.
Июль принесет с собой прохладу и дожди.Резкая смена погоды может нарушить планы любителей пляжного отдыха и путешествий.
Август станет месяцем гроз и ураганов. Стихия проявит себя не только на юге страны, но и в центральных и других регионах.
Специалисты рекомендуют внимательно следить за прогнозами погоды и быть готовыми к любым сюрпризам, которые может преподнести это лето.
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