Шоу начинается: синоптики рассказали об аномальном лете 2024 года

Специалисты предупреждают: это лето не порадует стабильностью. Нас ожидает калейдоскоп погодных сюрпризов, от изнуряющей жары до проливных дождей и гроз.

Главный виновник погодных качелей - Тихий океан. Необычно высокая температура его вод уже сказывается на климате всей планеты, и Россия не исключение.

Июнь порадует теплом, но ненадолго: столбики термометров в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке поднимутся выше 30 градусов. Особенно жаркая погода ожидается на Дальнем Востоке - сказывается близость разогретого океана.

Июль принесет с собой прохладу и дожди.Резкая смена погоды может нарушить планы любителей пляжного отдыха и путешествий.

Август станет месяцем гроз и ураганов. Стихия проявит себя не только на юге страны, но и в центральных и других регионах.

Специалисты рекомендуют внимательно следить за прогнозами погоды и быть готовыми к любым сюрпризам, которые может преподнести это лето.