Сосед-заядлый дачник всю весну собирает втулки из-под туалетной бумаги и картонки: мы сначала смеялись, теперь сами так делаем

Садоводы узнали от опытных садоводов о полезном применении втулок от туалетной бумаги и картонки перед наступлением сезона на даче. Эти материалы могут быть использованы по нескольким причинам.

По мнению агронома Ксении Давыдовой, втулки от туалетной бумаги идеально подходят для создания емкостей для рассады. Просто надрезать втулку внизу на 1/4 от общей высоты в четырех местах так, чтобы получились одинаковые фрагменты.

Затем каждую из полосок картона поочередно согнуть, наложив одну на другую, чтобы сделать прочную основу для контейнера. После этого каждый цилиндр поместить в непромокаемую емкость, заполнить почвой и произвести посев семян.

Специалист отметила, что опытные садоводы используют картон и втулки для мульчирования почвы, что помогает сохранять тепло, влагу, питательные вещества и предотвращает рост сорняков. Достаточно покрыть пространство вокруг растений одним слоем картоном и увлажнить его пульверизатором.

При дождливой погоде вода может скапливаться в междурядьях. Разместив несколько слоев картонов, можно легко передвигаться вокруг грядок и использовать тачку.

С использованием картонки и втулок от туалетной бумаги садоводы создают теплые грядки, первый слой которых состоит из бумаги, картонки и веток. Разложение органики способствует образованию питательных веществ и выделению тепла, что благоприятно воздействует на корни растений.