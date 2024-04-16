Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Сосед-заядлый дачник всю весну собирает втулки из-под туалетной бумаги и картонки: мы сначала смеялись, но теперь сами так делаем

Сосед-заядлый дачник всю весну собирает втулки из-под туалетной бумаги и картонки: мы сначала смеялись, но теперь сами так делаем

Подписаться в Telegram

Для опытных огородников необычная практика — собирать и сохранять втулки от туалетной бумаги и картон перед началом дачного сезона. Эти материалы оказываются весьма полезными по нескольким причинам.

По мнению агронома Ксении Давыдовой, втулки от туалетной бумаги можно прекрасно использовать в качестве емкости для рассады. Достаточно разрезать втулку вдоль снизу на четыре части на четверть ее высоты так, чтобы получившиеся полосы были одинаковыми.

Затем каждую полоску картонки следует поочередно согнуть, наложив одну на другую. Таким образом, получится отличная база для емкости. После этого каждый цилиндр нужно поместить в любой водонепроницаемый контейнер и наполнить почвой для посева семян.

Эксперт подчеркивает, что картон и втулки используются опытными садоводами для мульчирования почвы. Это способствует удержанию тепла, влаги и питательных веществ в почве, а также предотвращает прорастание сорняков. Для мульчирования достаточно покрыть пространство вокруг посаженных растений одним слоем картоном и увлажнить его пульверизатором.

Давыдова отмечает, что во время дождливой погоды в междурядье образуется лужа. Достаточно положить несколько слоев картонки, и легко можно пройти не только к грядкам, но и проехать тележкой.

Агроном добавляет, что с использованием картона и втулок от туалетной бумаги дачники создают теплые грядки, нижний слой которых состоит из бумаги, картонки и веток. Разложение этого органического материала обогащает почву питательными веществами и выделяет тепло, что способствует подогреву корней растений.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

уничтожение тараканов с гарантией дезцентр

Новости Татарстана

день назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

Новости Татарстана

день назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

сколько стоит усыпить собаку на дому в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстанская певица Лилия Хайруллина в 4 раз стала мамой

Новости Татарстана

9 часов назад

СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Новости Татарстана

9 часов назад

Американский производитель джинсов засудил предпринимателя из Казани

Новости Татарстана

день назад

В Тукаевском районе Татарстана отец и сын получили удар током
Новости Татарстана
6 часов назад

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Глава Минспорта Татарстана: для школы Алины Загитовой начался поиск средств

Новости Татарстана

5 часов назад

В МЧС РФ по Татарстану объяснили причину включения сирены в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В результате столкновения 2 легковушек под Нурлатом погибли 3 человека

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане задержали 43-летнего педофила-рецидивиста

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани в 2025 году пройдет чемпионат РФ по лыжным гонкам
Власти Татарстана планируют привлечь к труду молодежь и подростков с 14 лет
Новости Татарстана
13 часов назад

Власти Татарстана планируют привлечь к труду молодежь и подростков с 14 лет

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани на Гвардейской 52 произошла авария на сетях Водоканала

Новости Татарстана

12 часов назад

В Нижнекамске Татарстана появилась новая вакуумная машина-пылесос для очистки бордюров

Новости Татарстана

14 часов назад

Пловец Мирон Лифинцев выиграл 100-метровку на спине с юниорским рекордом мира на ЧР
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы