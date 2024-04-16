Сосед-заядлый дачник всю весну собирает втулки из-под туалетной бумаги и картонки: мы сначала смеялись, но теперь сами так делаем

Для опытных огородников необычная практика — собирать и сохранять втулки от туалетной бумаги и картон перед началом дачного сезона. Эти материалы оказываются весьма полезными по нескольким причинам.

По мнению агронома Ксении Давыдовой, втулки от туалетной бумаги можно прекрасно использовать в качестве емкости для рассады. Достаточно разрезать втулку вдоль снизу на четыре части на четверть ее высоты так, чтобы получившиеся полосы были одинаковыми.

Затем каждую полоску картонки следует поочередно согнуть, наложив одну на другую. Таким образом, получится отличная база для емкости. После этого каждый цилиндр нужно поместить в любой водонепроницаемый контейнер и наполнить почвой для посева семян.

Эксперт подчеркивает, что картон и втулки используются опытными садоводами для мульчирования почвы. Это способствует удержанию тепла, влаги и питательных веществ в почве, а также предотвращает прорастание сорняков. Для мульчирования достаточно покрыть пространство вокруг посаженных растений одним слоем картоном и увлажнить его пульверизатором.

Давыдова отмечает, что во время дождливой погоды в междурядье образуется лужа. Достаточно положить несколько слоев картонки, и легко можно пройти не только к грядкам, но и проехать тележкой.

Агроном добавляет, что с использованием картона и втулок от туалетной бумаги дачники создают теплые грядки, нижний слой которых состоит из бумаги, картонки и веток. Разложение этого органического материала обогащает почву питательными веществами и выделяет тепло, что способствует подогреву корней растений.