Сосед-заядлый дачник всю весну собирает втулки из-под туалетной бумаги и картонки: мы сначала смеялись, но теперь делаем также

Дачникам было рассказано о том, почему опытные садоводы перед началом сезона сбора участков ищут и складывают втулки от туалетной бумаги и кусочки картонки. Оказывается, есть несколько веских причин для этого.

По мнению агронома Ксении Давыдовой, втулки от туалетной бумаги можно отлично использовать в качестве семенных контейнеров. Нужно просто нарезать втулку вдоль снизу на четыре места на четверть высоты, чтобы создать одинаковые фрагменты.

Затем каждый фрагмент нужно поочередно изгнуть, складывая их друг на друга. Получится отличное основание для контейнера. Затем каждый цилиндр поместить в непромокаемую посуду и заполнить почвой для дальнейшего посева семян.

Эксперт подчеркнул, что опытные садоводы используют картон и втулки для мульчирования почвы. Это помогает сохранить тепло, влагу и питательные вещества в почве, а также препятствует росту сорняков. Достаточно расположить картоны вокруг посаженных растений и увлажнить их пульверизатором.

Давыдова отметила, что во время дождливой погоды в междурядье скапливается вода. Просто уложите несколько слоев картонки, и легко пройдете к грядкам и даже прокатите тачку.

Агроном добавила, что с использованием картонки и втулок от туалетной бумаги дачники создают теплые грядки, основа которых состоит из бумаги, картонки и веток. Разложение этой органики обогащает почву питательными веществами и выделяет тепло, что помогает корням растений.