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Сосед-заядлый дачник всю весну собирает втулки из-под туалетной бумаги и картонки: мы сначала смеялись, но теперь делаем как он

Сосед-заядлый дачник всю весну собирает втулки из-под туалетной бумаги и картонки: мы сначала смеялись, но теперь делаем как он

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Огородникам рассказали о том, почему опытные садоводы перед началом сезона на даче собирают и сохраняют втулки от туалетной бумаги и куски картонки.

Исходя из слов агронома Ксении Давыдовой, втулки от туалетной бумаги идеально подходят для создания контейнеров для рассады. Достаточно надрезать втулку по длине снизу на четыре части на ¼ от общей высоты таким образом, чтобы получившиеся кусочки были одинаковыми.

Затем каждый кусочек картонки нужно сложить один за другим, чтобы создать прочную основу для контейнера. Затем каждый цилиндр следует поместить в непромокаемую ёмкость и заполнить почвой для последующего посева семян.

Информация от эксперта подчеркивает, что опытные дачники используют картон и втулки для мульчирования грунта. Это позволяет сохранить тепло, влагу и питательные элементы в почве, а также предотвратить рост сорняков. Для мульчирования достаточно уложить куски картонки вокруг растений и намочить их, использовав пульверизатор.

Кроме того, Давыдова отметила, что в сырую погоду в междурядье образуется лужа. Раскладывание картона в несколько слоев помогает без труда пройти по участку и добраться до грядок.

Агроном также добавила, что с использованием картона и втулок от туалетной бумаги опытные дачники создают теплые грядки, где нижний слой состоит из бумаги, картона и веток. Разложение органических веществ способствует образованию питательных элементов и выделению тепла, что помогает подогреть корни растений.

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