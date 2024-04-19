Сосед-заядлый дачник собирает втулки из-под туалетной бумаги и картонки: мы сначала смеялись, но теперь делаем как он

Садоводам объяснили, зачем опытные садоводы перед началом сезона на даче собирают и запасают втулки из-под туалетной бумаги и картонки.

Исходя из слов агронома Ксении Давыдовой, втулки от туалетной бумаги можно отлично использовать в качестве контейнеров для рассады. Нужно просто разрезать втулку вдоль снизу в четырех местах на четверть от ее высоты, чтобы образовавшиеся части были одинаковыми.

Затем нужно по очереди согнуть каждую полоску картона и сложить их одну на другую, чтобы получить прочную основу для контейнера. После этого каждый цилиндр помещается в любую не протекающую емкость и заполняется почвой для посева семян.

Эксперт подчеркнула, что опытные дачники используют картон и втулки для мульчирования почвы. Это способствует удержанию влаги, тепла и питательных веществ в почве, а также препятствует росту сорняков. Для мульчирования достаточно уложить картон вокруг посаженных растений одним слоем и слегка увлажнить пульверизатором.

Давыдова отметила, что во время дождливой погоды в междурядье скапливается вода. Достаточно положить несколько слоев картона, чтобы легко пройти не только к грядкам, но и прокатить тачку.

Агроном также добавила, что с использованием картона и втулок от туалетной бумаги садоводы создают теплые грядки, на дне которых располагаются бумага, карточные основы и ветки. Разложение органических материалов создает питательные вещества и выделяет тепло, что помогает подогревать корни растений.